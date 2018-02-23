CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "AKP korkuyor. Korkmakta haklılar çünkü son seçimlerine gidiyorlar. O yüzden kendisine muhalif herkesi korkutarak, sindirerek seçime gitmek istiyorlar." görüşünü savundu.

Bingöl, yazılı açıklamasında, Türkiye'de "insan haklarına yönelik AK Parti saldırıları"nın her geçen gün arttığını ileri sürdü. AK Parti'nin ülkede despot bir rejim kurduğunu iddia eden Bingöl, "AKP, daha dün 'ülkede terörü bitireceğiz' diye görevlendirdiği 78'liler Vakfı Sözcüsü Celalettin Can'ı terörden tutukladı. Halkevleri eş başkanı dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada, AK Parti aleyhinde en demokratik hakkını kullananların gözaltına alındığını ve tutuklandığını ileri süren Bingöl, şunları kaydetti:

"AKP korkuyor. Korkmakta haklılar çünkü son seçimlerine gidiyorlar. O yüzden kendisine muhalif herkesi korkutarak, sindirerek seçime gitmek istiyorlar. Bu korkuları akıllarını esir almış durumda."