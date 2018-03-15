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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

"AKP'nin güvenlik ve yönetim anlayışı ülkedeki tüm güven ortamını ortadan kaldırmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "AKP'nin güvenlik ve yönetim anlayışı ülkedeki tüm güven ortamını ortadan kaldırmıştır." ifadesini kullandı.

Bingöl, yazılı açıklamasında, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Güven Oğurol adlı kişinin polisin "Dur" ihtarına uymadığı için silahla vurularak öldürüldüğünü savundu.

Yaşanan olayın yargısız infaz olduğunu belirten Bingöl, "Polise verilen uçsuz bucaksız yetkiler, 24 yaşında bir gencin canına mal olmuştur. Olayla ilgili olarak kamuoyu bir an önce aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalı ve artık anneler yargısız infaz yüzünden ağlatılmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin adaletsizliğin olağanlaştığı bir yere doğru hızla sürüklendiğini ileri süren Bingöl, şunları kaydetti:

"Sadece 2016 yılında 451 kişi yargısız infaz sonucu hayatını kaybetmiştir. AKP'nin güvenlik ve yönetim anlayışı ülkedeki tüm güven ortamını ortadan kaldırmıştır. Sürdürülen bu politikalar ile yurttaşlarımızın can güvenliği ve yaşam hakkı ciddi tehdit altındadır. CHP olarak en önemli görevlerimizden birisi AKP eliyle normalleştirilen orantısız güç kullanımını engellemektir. Yargısız infazlar olağan değildir ve OHAL ile olağan hale getirilemeyecektir."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl

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