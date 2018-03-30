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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

"(Meclis Sohbetleri etkinliğinde kadın tiyatro sanatçılarının sahneye çıkarılmadığı iddiası) Kadın tiyatro sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının engellenmesi rezilliktir. Daha büyük rezillik, bu karanlık zihniyete sahip birinin Meclis Başkanlığı yapmasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, TBMM Sanat ve Yayın Kurulu tarafından başlatılan "Meclis Sohbetleri" etkinliğinde, kadın tiyatro sanatçılarının sahneye çıkmalarının engellendiği iddialarına ilişkin, "Kadın tiyatro sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının engellenmesi rezilliktir. Daha büyük rezillik, bu karanlık zihniyete sahip birinin Meclis Başkanlığı yapmasıdır." görüşünü savundu.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, 20. yüzyılda dünyada kadınlara temel haklarını vererek örnek olan bir Meclisten, 21. yüzyılda kadınlara tahammül edemeyen bir zihniyete geçişin kahredici olduğunu belirtti.

"Bu karanlık tablonun mutlaka aşılacağını" vurgulayan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki bütün kadınlar bilmeli ve görmelidir ki; AKP iktidarda kaldığı sürece kadınlar en temel haklarını kaybedecekler. Kadının yaşam hakkına sahip çıkmayan bir partinin, kadınların diğer haklarına sahip çıkması beklenmemelidir. AKP döneminde kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artarken ve her gün kadınlar öldürülürken sadece seyreden bir zihniyet elbette ki kadını sosyal, siyasal ve kamusal yaşamdan çekmeye çabalamaktadır. AKP'nin Meclis Başkanı'nın meselesi, sadece kadınların sahnede olması değildir. Bu zihniyet kadınların her alandan çekilmesini, kadınların eve hapsedilmesini istemekte ve bunun için çalışmaktadır. Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki; AKP kadınlara, kadınların haklarına, eşitliğe, özgürlüğe düşmandır. Kadın tiyatro sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının engellenmesi rezilliktir. Daha büyük rezillik bu karanlık zihniyete sahip birinin meclis başkanlığı yapmasıdır."

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