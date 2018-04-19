CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "24 Haziran seçimleri Türkiye'yi yeniden huzura kavuşturacak bir seçim olacak, bu iktidarın sonu olacaktır ve 24 Haziran Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin sadece 24 Haziran'daki seçimlerde değil sonra yapılacak yerel seçimlerden de başarılı çıkacağının, iktidar olacağının kesinlikle sonuçlanacağı bir seçim olacaktır." dedi. Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve çıkardıkları "İnsan Hakları" isimli bültenin ilk sayısına ilişkin bilgi verdi. 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin Bingöl, şu görüşlere yer verdi: "Umut diyoruz ki halkımız bu 16 yıllık ve daha sonraki OHAL (olağanüstü hal) uygulamalarıyla birlikte iyice pekişen hukuksuzluklara son verecek, halkımız bu gidişe mutlaka dur diyecek. Zaten ağızlarından 'Asla erken seçim olmayacak' diyenlerin 'Erken seçimi dillendirenler vatan hainidir' söylemlerinin üzerine, daha o söylemler kurumadan bir baskın seçimi kararı almak, bu aceleciliğin arkasında başka birtakım çok temel sorunların, bir kaygının olduğunu açık şekilde gösteriyor.

24 Haziran seçimleri Türkiye'yi yeniden huzura kavuşturacak bir seçim olacaktır, bu iktidarın sonu olacaktır ve 24 Haziran Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin, sadece 24 Haziran'daki seçimlerde değil sonra yapılacak yerel seçimlerden de başarılı çıkacağının, iktidar olacağının kesinlikle sonuçlanacağı bir seçim olacaktır." - "OHAL Türkiye ekonomisini dar boğaza sokmuştur" İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını görevini yürüten Bingöl, ihlallerin boyutunun olağanüstü halle arttığını savunarak, "Adeta 12 Eylül askeri darbesi dönemindeki ihlalleri mumla aratır oldu. 12 Eylül'de gözaltında kayıplar vardı, işkence vardı, 650 binin üzerinde gözaltı var, bir dizi bu tür insan hakları ihlallerini sayabiliriz ama 21 aylık olağanüstü hal döneminde bu ihlaller 12 Eylül'deki ihlallerin çok daha ötesine geçti." ifadesini kullandı. OHAL'in ekonomiyi olumsuz etkilediğini öne süren Bingöl, "Olağanüstü hal Türkiye ekonomisini de çok ciddi bir şekilde dar boğaza sokmuştur. Artık yabancı yatırımcılar Türkiye'ye dönüp bakmıyor bile. Çünkü, olağanüstü hal koşullarında yönetilen hiçbir ülkeye hiçbir yatırımcı gelip yatırım yapmaz. Ülkemizdeki yatırımcılar bile yeni yatırım yapmaktan veya var olan yatırımlarına ilave tesis açmaktan dahi imtina ediyorlar." dedi.