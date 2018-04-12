CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "THY yönetiminin sendikal inatlaşmasının karşılığı, uçuş güvenliğinin riske atılmasıdır." görüşünü savundu.
Budak, yazılı açıklamasında, THY'de aralarında kabin personeli ve pilotların da bulunduğu 7 uçuş görevlisinin işten çıkarıldığını belirtti.
THY'de yetkili sendika olan Hava-İş'ten ayrılan personel tarafından kurulan ve 2 bin 700’ü kaptan, 4 bin civarında üyesi bulunan Hava-Sen'e THY yönetimi tarafından baskı uygulandığı ve gözdağı verildiği iddialarının her geçen gün yüksek sesle dile getirildiğini ileri süren Budak, THY yönetiminin "mesai saatleri içerisinde yapılan sendikal faaliyetlerin uçuş ekibi arasında huzursuzluk yarattığı" gerekçesiyle 16 uçuş personelinin savunmasını istediğini iddia etti. Budak, şunları kaydetti:
"Bu gelişmelerin ardından THY’nin dün itibarıyla 3'ü pilot, 7 uçuş görevlisinin iş akdini feshettiği bilgisine ulaşılmıştır. Oysa ki demokratik ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin en önemli yansımalarından biri sendikal faaliyetlerdir. THY yönetiminin bu temel prensibe aykırı bir tutum sergilemesi 'dünya markası' kimliğine kuşkusuz gölge düşürecektir. Yaklaşan yaz sezonunu da göz önüne alırsak THY yönetiminin bu sendikal inatlaşmasının karşılığı, uçuş güvenliğinin riske atılmasıdır."
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