CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet Halk Partisi hedefleriyle yürümek isteyen gençlerimizi bu yolda yüreklendirmekle kalmayacağız, her adımlarında destekçileri olacağız." ifadesini kullandı.
Aday belirleme komisyonunda görev alan Budak, yaptığı yazılı açıklamada, genç kuşağın partiye yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1923'te "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." sözlerini aktaran Budak, şunları kaydetti:
"Şimdi görüyoruz ki Atatürk'ün gençleri onu hep haklı çıkarıyor. Gençler, onlara tepeden bakan buyurgan siyaset anlayışından çok rahatsızlar. Henüz üniversite çağında yüksek bir bilinç düzeyiyle karşımıza çıkan genç kardeşlerimiz, umutlarının karartılmak istenmesine tepkililer ve deyim yerindeyse geleceklerine el koyuyorlar.
'Bütün umudum gençliktedir' diyen Atatürk'ün yolunda, Kuvayımilliye ruhuyla hareket ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini, artık siyaset yoluyla da elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bu gençlerimizin pırıl pırıl gözlerinde görüyoruz. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet Halk Partisi hedefleriyle yürümek isteyen gençlerimizi bu yolda yüreklendirmekle kalmayacağız, her adımlarında destekçileri olacağız."
- Milletvekilliği için aday adayı olan gençler
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşını dolduranların ilk kez milletvekili olabileceği 24 Haziran genel seçiminde aday olmak isteyen gençlerin, Cumhuriyet Halk Partisine ilgi gösterdiği ifade edildi.
Parti genel merkezine milletvekilliği aday adaylığı için başvuru dosyasını veren ilk isimlerden birinin Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi İsmail Hakkı Gül olduğu aktarılan açıklamada, 19 yaşındaki Gül'ün, Antalya milletvekilliği için başvuruda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, İstanbul üçüncü bölgeden adaylık başvurusu yapan Irmak Neriman Nebioğlu'nun 20 yaşında ve Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi, Bursa milletvekili aday adayları arasında yer alan 21 yaşındaki Alper Öztürk'ün de ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.
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