CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet Halk Partisi hedefleriyle yürümek isteyen gençlerimizi bu yolda yüreklendirmekle kalmayacağız, her adımlarında destekçileri olacağız." ifadesini kullandı.

Aday belirleme komisyonunda görev alan Budak, yaptığı yazılı açıklamada, genç kuşağın partiye yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1923'te "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." sözlerini aktaran Budak, şunları kaydetti:

"Şimdi görüyoruz ki Atatürk'ün gençleri onu hep haklı çıkarıyor. Gençler, onlara tepeden bakan buyurgan siyaset anlayışından çok rahatsızlar. Henüz üniversite çağında yüksek bir bilinç düzeyiyle karşımıza çıkan genç kardeşlerimiz, umutlarının karartılmak istenmesine tepkililer ve deyim yerindeyse geleceklerine el koyuyorlar.

'Bütün umudum gençliktedir' diyen Atatürk'ün yolunda, Kuvayımilliye ruhuyla hareket ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini, artık siyaset yoluyla da elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bu gençlerimizin pırıl pırıl gözlerinde görüyoruz. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet Halk Partisi hedefleriyle yürümek isteyen gençlerimizi bu yolda yüreklendirmekle kalmayacağız, her adımlarında destekçileri olacağız."