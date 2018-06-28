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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Süleyman Soylu'nun sözlerine "En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Derhal istifa etmelidir." diye tepki gösterdi. Tezcan, "Gündemimizde istifa ya da kurultay yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Parti meclisi toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

İşte Tezcan'ın açıklamasından satır başları:

PM toplantımız devam ediyor. Orada gündem çerçevesinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabi burada disiplin gündemli toplanmış Parti Meclisi. Ama seçim sonrası olduğu için Parti Meclisimiz seçimle ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar. Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Önce teknik heyetler kurduk, o heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak. Onları PM üyelerine dağıtıp, teknik raporlar çerçevesinde bir siyasi değerlendirmeyi Parti Meclisi’nde yapacağız.

SÜLEYMAN SOYLU'YA TEPKİ

Tabi biz bunlarla meşgulken Türkiye’de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak çok güçtür.

Değerli arkadaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölge hesabı içine girmiştir. Şaşırdık, önce şaka haber sandık. Ancak gördük ki haberlerden, gerçekten diyor ki “Ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarını almayacaksınız” demiş. Dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama.

"EN AZ PKK KADAR BÖLÜCÜ BİR AÇIKLAMA"

Toplumu ortamı terörize eden bir açıklamayı nasıl yapar? Aklımız tutuldu. Bu toplumu bölen, çatışmaya tahrik eden bir açıklamadır. Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. Eğer aklına geleni ölçüsüzce söyleme hakkına sahip biri değilse, bu muhtemel derin karanlık kaos planının dışa vurumu ve işaretidir. Ne demek? En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Toplumu bölen, çatıştıran bir açıklamadır. En az PKK’nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir içişleri bakanı vardır. bu anlayış şehitler arasında ayrım yaptılar. 15 Temmuz Şehirleri ve Gazileriyle, terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehir cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Kabul edilebilir bir şey değil.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NIN GÖREVİ ŞEHİT CENAZELERİNİ ÖNLEMEKTİR"

Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga alanı haline getirme planıdır. Bu çağrı şehit cenazelerini ve camileri kavga alanına getirme haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla hayata geçirilir. Bütün toplumun dikkatini çekiyorum. İçişleri Bakanı’nın görevi şehit cenazelerini önlemektir. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz.

"DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Böyle bir anlayışın Türkiye’de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir.

İç güvenlikle sorumlu olan bir bakan, iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Toplumsal huzurun ve güvenliğin tehdidi haline gelmiştir. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. İnşallah şehit cenazeleri bir daha gelmez. Ama şehit cenazeleri gelirse bu çağrı ne olursa olsun, bizim il başkanlarımız camilerde cenaze törenlerinde yer alacaktır. Bunu engellemeye hiç kimsenin hakkı ve haddi yoktur. Ortaya çıkan tutumların sorumlusu Süleyman Soylu olacaktır. Şimdiden herkesin bunu bilmesini istiyoruz.

"BİR KAOS PLANININ İFADESİ OLABİLİR"

Biraz önce kaos planının işareti olabilir böyle bir çağrı, zihnen problemi olan birinin söylediği söz olarak düşünmüyorsak bunu bu bir kaos planının ifadesi olabilir bu, başka bir şey değil. Bugünkü bazı gazete manşetlerine baktığımız zaman böyle bir kaos planı hazırlığının işaretlerini görüyorum. Sorumsuz bazı gazete manşetlerinde, bir terör saldırısı üzerinden CHP’ye ve CHP’lilere dönük bir kaos projesinin, toplumu bölmeye dönük kaos projesinin hazırlandığı işareti alıyoruz. Hepsiyle ilgili yasal işlem başlatacağız. CHP’ye bunu kimsenin söyleme hakkı yoktur. İçişleri bakanı derhal istifa etmek zorundadır. Hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız.

Burada belli ki İçişleri bakanı koltuğunda oturan Süleyman Soylu, Erdoğan’a göz kırpıyor. Yeni dönemin içişleri bakanı olmak için ‘senin en sorumsuz silahşörün ben olurum’ diyor. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız.

İnşallah şehitlerin olmadığı bir Türkiye olur. Ama şehit cenazeleri olduğu sürece, il başkanlarımız şehit cenazelerinde bulunacaktır. Ve hiç kimsenin il başkanlarımıza müdahale etme haddi ve hakkı yoktur. Derhal sorumlu bir dile iktidar çevrelerini davet ediyorum. Süleyman Soylu’nun derhal istifa etmesi ya da azledilmesi gerekiyor.

'GÜNDEMİMİZDE İSTİFA YA DA KURULTAY YOKTUR'

Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede önümüzde iki büyük seçim vardır. yerel seçimler ve ondan sonraki genel seçim.

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