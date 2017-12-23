HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Hatay’da temaslarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 22:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Hatay'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

İlk olarak CHP Belen İlçe Teşkilatı tarafından verilen dayanışma yemeğine katılan Yasemin Öney Cankurtaran, daha sonra Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Öney ve beraberindeki heyet, merkez Defne İlçesi'nde işyeri açılışı yaptıktan sonra CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimine katıldı. Cankurtaran ve beraberindekiler devamında, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TAŞPAKON işbirliği ile düzenlenen yöresel yemek yarışmasını ziyaret edip yarışmacılara başarı diledi.

Programın devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezinde ziyaret eden Cankurtaran, son olarak CHP İl Başkanlığı'na geçti. Burada CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ve partililerle buluşan Yasemin Öney Cankurtaran, parti binasında yaptığı basın açıklamasının ardından kentten ayrıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, programa katılan tüm partililere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.