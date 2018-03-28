CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Türkiye ekonomisi büyürken yarattığı değeri, borçlandığı faiz lobilerine ve ithalat yaptığı ülkelere aktarırken, Türkiye'deki istihdamı artırıp, işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat yapılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğdu, yazılı açıklamasında, asgari ücrete yapılan zammın, son iki yıllık enflasyonla neredeyse sıfırlandığını, halkın yaşamsal ihtiyaçları için yaptığı harcamaların ve bankalara borcunun arttığını ileri sürdü.
İktidarın, anayasa referandumu sürecinde istihdam seferberliği başlattığını ilan ettiğini hatırlatan Erdoğdu, "2 milyon istihdam" propagandasının yapılmasına rağmen, bunun 984 binle sınırlı kaldığını ifade etti.
Erdoğdu, 2016'ya göre 2017'de yüzde 7 büyüdüğü belirtilen Türkiye ekonomisinin, işsizliği düşürmediğini savunarak, şu değerlendirmede bulundu:
"İşsiz sayısı, 2016'da 3 milyon 330 bin kişiyken, 2017'de 3 milyon 454 bin oldu. AKP'nin iddia ettiği yüzde 7 büyüme, oransal olarak işsizliği bir milim oynatmadığı gibi sayısal olarak da 124 bin yeni işsiz yarattı. AKP'nin 'istihdam yaratmayan büyümesi' artık 'işsizlik yaratan büyüme' vasfını kazandı. Özetle Türkiye ekonomisi büyürken, yarattığı değeri, borçlandığı faiz lobilerine ve ithalat yaptığı ülkelere aktarırken, Türkiye'deki istihdamı artırıp, işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat yapılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürüyor."
- "Genç işsizlik artıyor"
İşsiz genç sayısının arttığını savunan Erdoğdu, "seçim hesaplarıyla yapılan bol kepçe" teşviklere rağmen, iş gücüne katılan gençlerin yeterli istihdamının sağlanmadığını, ekonomi için asıl değerli olan meslek eğitimli gençlerin iş gücünün dışında bırakıldığını ileri sürdü.
Erdoğdu, 2018 Ocak ayı itibariyle cari açığın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163 artarak, 7 milyar dolara yükseldiğine değinerek, "Türkiye'nin 12 ay içinde çevirmesi gereken dış borç miktarı 177 milyar dolara ulaştı. Buna 51 milyar cari açık da eklenirse önümüzdeki 12 ay içinde 226 milyar dolar bulunmak zorunda. Sayın Mehmet Şimşek'in yurt dışı ziyaretlerinde sermaye çevrelerine mavi boncuk dağıtmasının nedeni de budur." ifadesini kullandı.
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