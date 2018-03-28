CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Türkiye ekonomisi büyürken yarattığı değeri, borçlandığı faiz lobilerine ve ithalat yaptığı ülkelere aktarırken, Türkiye'deki istihdamı artırıp, işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat yapılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, asgari ücrete yapılan zammın, son iki yıllık enflasyonla neredeyse sıfırlandığını, halkın yaşamsal ihtiyaçları için yaptığı harcamaların ve bankalara borcunun arttığını ileri sürdü.

İktidarın, anayasa referandumu sürecinde istihdam seferberliği başlattığını ilan ettiğini hatırlatan Erdoğdu, "2 milyon istihdam" propagandasının yapılmasına rağmen, bunun 984 binle sınırlı kaldığını ifade etti.

Erdoğdu, 2016'ya göre 2017'de yüzde 7 büyüdüğü belirtilen Türkiye ekonomisinin, işsizliği düşürmediğini savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İşsiz sayısı, 2016'da 3 milyon 330 bin kişiyken, 2017'de 3 milyon 454 bin oldu. AKP'nin iddia ettiği yüzde 7 büyüme, oransal olarak işsizliği bir milim oynatmadığı gibi sayısal olarak da 124 bin yeni işsiz yarattı. AKP'nin 'istihdam yaratmayan büyümesi' artık 'işsizlik yaratan büyüme' vasfını kazandı. Özetle Türkiye ekonomisi büyürken, yarattığı değeri, borçlandığı faiz lobilerine ve ithalat yaptığı ülkelere aktarırken, Türkiye'deki istihdamı artırıp, işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat yapılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürüyor."