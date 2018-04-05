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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

"(Ekonomik büyüme) Ücretli ve yevmiyeli çalışanların milli gelirden aldıkları reel pay sadece yüzde 1,5 artarken, büyük şirketlerin karları ile rant ve faiz gelirleri yüzde 11 yükseldi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Ücretli ve yevmiyeli çalışanların milli gelirden aldıkları reel pay sadece yüzde 1,5 artarken, büyük şirketlerin karları ile rant ve faiz gelirleri yüzde 11 yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomideki büyümenin sosyal ayağının sorunlu olduğunu, büyümeden özellikle alt sınıfların iş ve gelir artışı olarak yararlanamadığını bildirdi.

Son yıllarda dövizde yaşanan yükselmeye işaret eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Son 1 yıl içindeki döviz kuru etkisi küçülme yaratmışsa bunun sözü bile edilmiyor. Cari fiyatlarla yüzde 19 büyüyen ekonomi, reel olarak yüzde 7,4 büyüdü. Dolar bazlı milli gelirde ise 2013 yılından itibaren görülen düşüş devam etti. Dolar bazlı milli gelirimiz 2012 seviyesinin de altında kaldı. 2016'da 863 milyar dolar olan GSYH, 2017'de 851 milyar dolara geriledi. Bu da TL'nin dolar karşısındaki hızlı aşınmasından kaynaklandı. Yine bunun devamı olarak kişi başına gelir de 2016 yılındaki 10 bin 883 dolardan, 2017’de 10 bin 597'ye indi."

Büyümedeki bölüşümün iş gücü aleyhine gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğdu, "Ücretli ve yevmiyeli çalışanların milli gelirden aldıkları reel pay sadece yüzde 1,5 artarken büyük şirketlerin karları, rant ve faiz gelirleri ile kendi hesabına çalışanların geliri yüzde 11 yükseldi." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ekonomi

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