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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

"(Döviz kurundaki hareketlilik) TBMM seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin, "TBMM seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası'nın değerinin serbest düşüşe geçtiğini, bir gecede dolar kurunun 10 kuruş yükseldiğini belirtti.

Bunun, hükümetin medyaya servis ettiği gibi "yüksek borç geri ödemelerinden kaynaklanan geçici bir durum" olmadığını savunan Öztrak şunları kaydetti:

"Bu, ülkeyi borca batıran, aldığı parayı da betona yatıran AKP iktidarının izlediği yanlış politikaların sonucudur. Türkiye'nin brüt dış borcunun 450 milyar doların, şirketlerin net döviz borcunun 222 milyar doların üzerine çıktığı bir ortamda, bugüne kadar önlem almak yerine 'Türkiye'ye tuzak kuranlar', 'dış mihraklar' sözleriyle durumu idare etmeye çalışan iktidar sahipleri, artık denizin bittiğini görmelidir. İktidar koltuğu bahane bulunacak yer değil, çözüm bulunacak yerdir."

Doların dünyadaki diğer para birimleri karşısındaki değerinin de yükseldiğine değinen Öztrak, Türk Lirası'nın, yüzde 26'yı aşan değer kaybıyla Arjantin'le parası en çok değer kaybeden iki ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Öztrak, iktidar partisinin ortağı MHP'nin, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısı yaptığı günden bu yana Türk Lirası'ndaki değer kaybının yüzde 18'i aştığına işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Öncelikle TBMM, seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır. İkinci adım olarak, ekonomi yönetiminin üzerindeki Saray vesayeti kaldırılmalı, Merkez Bankası'nın elindeki araçları kullanmakta bağımsız olacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Yine kendinden menkul teorileriyle ekonomide risk unsuru haline gelen saray danışmanlarıyla yollar derhal ayrılmalıdır. Bu tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşın borçla aldığı evinin tapusunu, arabasının ruhsatını bankalara kaptırma riski vardır."

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