CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2003-2016 tarihlerinde 1 milyon 678 bin 700 kişi iş kazası geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, Türkiye'de yaşanan iş kazalarına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerini dikkate alarak, hazırladığı raporu basınla paylaştı.

Raporda 2003-2016 tarihlerinde en az 16 bin 984 işçinin hayatını kaybettiğine işaret eden İlgezdi, AK Parti iktidarı döneminde 30 bin 680 kişinin sürekli iş göremez hale geldiğini bildirdi.

Meslek hastalığına yakalanan emekçi sayısının ise 7 bin 670 olduğunu anlatan İlgezdi, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekçi sayısının 59'u bulduğunu kaydetti.

İlgezdi, "2003-2016 yıllarında 1 milyon 678 bin 700 kişi iş kazası geçirdi." ifadesini kullandı.

