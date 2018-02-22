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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 18:12 | Son Güncelleme

"2019'da demokrasi, huzur ve adalet mücadelemizi mutlaka ve mutlaka zaferle iktidarla taçlandıracağız"

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "2019'da demokrasi, huzur ve adalet mücadelemizi mutlaka ve mutlaka zaferle iktidarla taçlandıracağız." dedi.

Karaca, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerden zaferle çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Umutlarının çok yüksek olduğunu belirten Karaca, "2019'da demokrasi, huzur ve adalet mücadelemizi mutlaka ve mutlaka zaferle iktidarla taçlandıracağız. Bu süreçte demokrasi mücadelemizin asıl kahramanı kadınlarımız olacaktır. Çorum'dan kadınlarımızı, 2019'da yazacağımız kahramanlık hikayesinin birer neferi olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Köyüne dönene 300 koyun" projesine değinen Karaca, koyunları alacak kişilerde birtakım şartlar arandığını ancak bunları yerine getirmenin zor olduğunu savundu.

Çiftçilere herhangi bir şart gözetmeksizin 30'ar koyun dağıtılmasının daha uygun olacağını anlatan Karaca, "Bu sayede Türkiye et ithal etmek durumunda kalmayacak. Madem iktidar partisi sürekli milli ve yerli vurgusu yapıyor, o zaman çiftçilerimize 30'ar koyun dağıtılsın. Böylelikle hem Türkiye et ithalatından kurtulur hem de halkımızın et ve süt ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla karşılanmış olur. Ayrıca çiftçimiz de alın terinin karşılığını almış olur." ifadesini kullandı.

Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç da seçim ittifakı çalışmalarını eleştirerek, "AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi koalisyon kuruyor. Kurdukları koalisyon hayırlı, uğurlu olsun ancak inşallah bu millet onlara ders verecek." dedi.

Karaca, daha sonra Öztunç, İl Başkanı Ali Rıza Suludere ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in merkeze bağlı Kalehisar köyündeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin annesi Fatma ve babası Hasan Eker'e başsağlığı dileyen Karaca ve beraberindekiler daha sonra merkeze bağlı Tarhan köyü muhtarlığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Çorum

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