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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

"Bugün için yaklaşık 4 dolar/sentten satılan 1 kilovatsaat elektrik, Akkuyu Nükleer Santrali tarafından bize 12,35 dolar/sentten satılarak, dünyanın en pahalı üretilen elektriğinin bedeli halkımızın cebinden çıkacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bugün için yaklaşık 4 dolar/sentten satılan 1 kilovatsaat elektrik, Akkuyu Nükleer Santrali tarafından bize 12,35 dolar/sentten satılarak, dünyanın en pahalı üretilen elektriğinin bedeli halkımızın cebinden çıkacaktır." görüşünü savundu.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin, Mersin halkının tüm itirazları ve direnişi yok sayılarak, seçim yatırımı kokan bir gösteriyle üçüncü kez atıldığını ileri sürdü.

"Milli irade" diye sandıklardan oy devşirenlerin, Mersin halkının iradesini yok saydığını öne süren Karaca, 2016 Mayıs ayında, Mersin genelindeki 13 ilçede yapılan anket sonuçlarına göre, Mersin halkının yüzde 86'sının Akkuyu'da nükleer santral istemediğini ifade etti.

Anayasaya göre, sağlıklı bir çevrede yaşamanın ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve yurttaşların en temel hakkı ve ödevi olduğunu hatırlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Son yıllarda doğayı yok sayan, yaşam alanlarımızı yok eden, ranta dayalı politikalarla ülkemizin doğal kaynakları yok olmaya kurban edilmektedir. Hükümet doymak bilmeyen ticarileşme ve rant iştahıyla, geleceğimizi ipotek altına alma hamlelerini art arda denemektedir. Bugün için yaklaşık 4 dolar/sentten satılan 1 kilovatsaat elektrik, Akkuyu Nükleer Santrali tarafından bize 12,35 dolar/sentten satılarak, dünyanın en pahalı üretilen elektriğinin bedeli halkımızın cebinden çıkacaktır. Bu nedenlerle sözde yerli ve milli enerji üretimi çığırtkanlığı, gerçek amacın ve niyetin bir perdesidir. Yapılmak istenen nükleer santral ne yerli ne de millidir. Ülkemizin geleceğinin yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi asla yerli ve milli olamaz."

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Akkuyu Nükleer Santrali CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca yazılı açıklama

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