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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’dan şehit ailesine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 17:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Ziyarette şehidin babası Hasan Eker’i telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, baba Eker’e acılarını paylaştığını her konuda CHP olarak yanında olacaklarını iletti.CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere ise, vatan toprağının kutsal olduğunu belirterek, “Askerimiz en yüce olan şehitlik mertebesine erişmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’dan şehit ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette şehidin babası Hasan Eker’i telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, baba Eker’e acılarını paylaştığını her konuda CHP olarak yanında olacaklarını iletti.
CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere ise, vatan toprağının kutsal olduğunu belirterek, “Askerimiz en yüce olan şehitlik mertebesine erişmiştir. Mehmetçikler var olduğu sürece birlik ve beraberlik bu ülkenin vazgeçilmezi olmaya devam edecektir. CHP olarak şehitlerimize ve şehit ailelerimizin her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz’’ dedi.
Ziyaretin ardından CHP heyeti, şehidin mezarına giderek dua etti.
Ziyarette CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, il ve merkez ilçe yöneticileri de hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’dan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’dan şehit ailesine ziyaret

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