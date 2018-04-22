CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bugünkü olay Türkiye'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir." dedi.
Özkan, Kültürpark'ta açılan İzmir Kitap Fuarı'nda CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Utku Çakırözer ve Musa Çam ile cezaevinde bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kitaplarını imzaladı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini "olumlu" bir gelişme olarak nitelendirdi.
Türkiye'de bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Özkan, "Hak, hukuk, adalet diyoruz. Hakkın, hukukun adaletin gereğini yerine getireceğiz. Bütün mazlumların, ses kısılmak isteyenlerin hakı yenmek isteyenlerin partisidir CHP. Kimsesizlerin kimsesidir CHP. Türkiye'de CHP var olduğu sürece hiç kimse kimsesiz kalmayacak. Bugünkü olay Türkiye'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında hakın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir." diye konuştu.
- "Salı gününü bekleyin"
Özkan, gazetecilerin "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna, "CHP'in Cumhurbaşkanı adayı salı günü sizlerle tanışacak. Salı gününü bekleyin." karşılığını verdi.
CHP Milletvekili Erdem ise 24 Nisan Salı günü yapılacak olan Parti Meclisi Toplantısı'nda cumhurbaşkanı adayı belirleme usulünün netleştireceklerini belirterek, cumhurbaşkanı adayının salı gününden sonra açıklanacağını aktardı.
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