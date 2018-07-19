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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan: "(Olağanüstü kurultay) Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan: "(Olağanüstü kurultay) Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır."


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