CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak:

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "2019'da Cumhuriyet Halk Partisi her üç seçimden de galip çıkmak zorunda." dedi.
Öztrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaretinde, 2019 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.
Seçimler öncesi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Öztrak, partilerinin her üç seçimden de başarılı çıkacağına inandığını ifade etti.
İktidarı eleştiren Öztrak, "2019'da Cumhuriyet Halk Partisi her üç seçimden de galip çıkmak zorunda. Sadece bu seçimlerde projelerimizle, söylemlerimizle, vatandaşla temas ederek hazırlanmamız yetmez. Aynı zaman da Türkiye'de çok ciddi seçim adaleti ve seçim güvenliği sorunu var. Dolayısıyla iktidar tarafından önümüze döşenmekte olan seçim adaleti ve seçim güvenliğinde sorun çıkaran taşları da bu süreçte temizlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum." diye konuştu.
- "Trakya, Alpullu Şeker Fabrikası'na sahip çıkacaktır"
Öztrak, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin ise Trakya halkının Alpullu Şeker Fabrikası'na sahip çıkacağını belirtti.
Şeker fabrikalarının daha önce de satılmak istendiğini aktaran Öztrak, "Daha öncede birkaç kez şeker fabrikalarının satılması denendi ancak idare mahkemesi iptalleri nedeniyle gerçekleşemedi. Konu esas itibarıyla halk sağlığını yakından ilgilendirmektedir." dedi.
Belediye Başkanı Kesimoğlu ziyaretin anısına Öztrak'a çiçek takdim etti.
Öztrak, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
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