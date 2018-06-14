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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

"24 Haziran akşamı Türkiye'nin her yerinde, bütün sokaklarında bayram kutlanacak ve o gece çok uzun olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "24 Haziran akşamı Türkiye'nin her yerinde, bütün sokaklarında bayram kutlanacak ve o gece çok uzun olacak." dedi.

Yılmaz, CHP Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Ramazan Bayramı olduğunu ifade ederek, bu bayramın diğer bayramlardan farklı olacağını söyledi.

Bu bayramda ayrı bir heyecan gördüklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ne kadar aşağılanan, ezilen, horlanan, hükumetin gazabına uğrayan, içeri atılan, dışarıda olmasına rağmen baskı yiyen kişi ve grup varsa bu bayramda bir heyecanı var. Çünkü 24 Haziran'da ikinci bir bayramı kutlayacak. 24 Haziran akşamı Türkiye'nin her yerinde, bütün sokaklarında bayram kutlanacak ve o gece çok uzun olacak."

F-35 savaş uçaklarının ABD'den Türkiye'ye teslimine de değinen Yılmaz, hükumetin bunu seçim malzemesi yapmak istediğini ileri sürdü.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Esasen ABD ile AKP hükumeti basın önünde çatışıyor gibi görüntü vermelerine rağmen F-35 uçaklarının teslimi seçim öncesi rüşvettir. Bu açıkçası seçim öncesi bir şovdur. AKP'nin hükumet olarak hem içeride hem dışarıda içinde bulunduğu açmazı aşabilmek için bütün ulusal konuları seçim malzemesi yapması seçime dönük her şeyi gündeme getirmesi ibretlik bir durumdur."

Her şeyin insanların gözü önünde gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, bunların seçim öncesi algı operasyonu olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan CHP Öztürk Yılmaz

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