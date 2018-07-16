CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak

"Millet ittifakı, bu seçimler için kuruldu, yarın tekrar bu ittifak kurulabilir, bir müşterekte, ortak ilkelerde buluşulabilir ve yeniden kurulabilir. Ama yerel seçimin zaten doğal bir ittifakı, zemin ittifakı var. Biz bir şeyi ispat ettik; milliyetçi muhafazakar, sosyal demokrat şeklinde farklı siyasi düşünceler bir araya geldik. Bu ülkeye mesajdır. Demek ki biz bir araya gelebiliyoruz, bir iddia ortaya koyabiliyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu itibarsızlaştırmak doğru değil. Yerel seçimlerin ruhu, mantığı, genel seçime göre farklıdır. Tek bir kişiyi seçiyorsunuz. Yarın ittifak kurulur kurulamaz bilemem ama yerelde, tabanda bir ittifak olur. İnsanlar kentini yönetecek, kendine hizmet verecek yapıyı bir şekilde değerlendirir." (AA)

