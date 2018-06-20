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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: 24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 21:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bandırma'da yaptığı konuşmada, "24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14’ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: 24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bandırma'da yaptığı konuşmada, "24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14’ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek. Şimdi bizim için satacaklar diyor. Satacak ne bıraktın?" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yaklaşık 2 bin kişiye seslendi. Konuşmasında Türkiye’nin her yerinde halkın 'Tamam' dediğini söyleyen Tezcan, "Genel Başkanımız 'CHP’liler değil, herkes için adalet istiyoruz' dedi ve milyonların desteği ile Ankara’dan başladığı yürüyüşü Maltepe Meydanı'nda bitirdi. İktidarı bırakmaktan ödleri kopan AK Parti yönetimi, demokrasinin önüne tuzak kurmaya kalktı. İYİ Parti’yi seçime sokmak istemediler. Bilmedikleri bir şey vardı Türkiye’de demokrasiyi sonuna kadar savunan bir CHP var. 15 milletvekili parti görevi ile İYİ Parti’ye geçti. Hatırlayın o günleri Erdoğan ve Bahçeli çıldırdı. Şaşırdılar. Çünkü suçüstü yakalandılar. Sonra ittifak yasası çıkartalım MHP kurtulsun nasılsa bunlar ittifak kuramazlar dediler. Partiler bir araya gelip millet ittifakını kurdu şaşırdılar. Sonra CHP dışarıdan bir aday bulur getirir dediler ama bilmedikleri bir şey vardı CHP’nin başında koltuk sevdalısı biri yoktu, millet sevdalısı bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı" diye konuştu.
'SEN 90 YILLIK CUMHURİYETİN YAPTIKLARINI SATA SATA BUGÜNE GETİRDİN'
AK Parti iktidarının ülkede satacak bir şey bırakmadığını söyleyen Tezcan, "24 Şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14’ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek. 25 Haziran sabahı CHP iktidarı ve Muharrem İnce ile o sattığın fabrikaları geri alacağız. O ihaleyi iptal edeceğiz. Tekel'i, Telekom'u, kim sattı? Bunlar sattı. TMO’nun da gayrimenkullerini satışa çıkardılar. Sen 90 yıllık Cumhuriyetin yaptıklarını sata sata bugüne getirdin. Şimdi bizim için satacaklar diyor. Satacak ne bıraktın? 16 yıllık iktidarlarında 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul ortaya çıkardılar. Millet hesabını buna göre yapacak" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: 24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın

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