CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Kurun ateşini düşürmek, işsizlikle mücadele etmek, yatırımları artırmak istiyorsanız, Türkiye'yi bir ciddi olumsuz ekonomik maceranın içine sokmak istemiyorsanız, atacağınız ilk ve en önemli adım Olağanüstü hali (OHAL) kaldırmaktır." dedi. Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta şehit olan üç askere Allah'tan rahmet, yaralanan bir askere şifa diledi. Şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini ileten Tezcan, terörü lanetledi. 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunun üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Tezcan, "OHAL şartlarında, mühürsüz gerçekleştirilen referandumun meşruiyet sorununun devam ettiğini." savundu. Bu anayasa değişikliğinin, "Her darbe, kendi hukukunu yaratır" sözünün Türkiye'deki bir uygulaması olduğunu öne süren Tezcan, "20 Temmuz sivil darbesi ile onun hukuki altyapısını oluşturan 16 Nisan mühürsüz referandumu, Türkiye'de tek adam rejimini yerleştirme konusunda çok ciddi bir zafiyetin tarihidir." dedi.

Türkiye'nin temel sorununu "tek adam rejimidir." diyen Tezcan, bunun panzehirinin "demokrasi birlikteliği" olduğunu ifade etti. İktidarın, "Uyuşturucu, bonzai bağımlısı gibi OHAL bağımlısı olduğunu" savunan Tezcan, "1,5 ayda bitirilecek" denilen OHAL'in neredeyse ikinci yılını tamamlayacağını kaydetti. - "Ekonomide ciddi bir süreçle karşı karşıyayız" İktidarın, OHAL'in tekrar uzatılması konusundaki iradesini yeniden kamuoyuyla paylaştığına işaret eden Tezcan, "Hem Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hem de tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli, 'OHAL'in devam etmesi gerektiğini' ifade ediyorlar. Biz, OHAL'in derhal kaldırılması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu. Tezcan, CHP örgütlerinin bugün, OHAL'e karşı 81 ilde bir araya gelerek, "OHAL değil, demokrasi" dediklerini belirtti. Son dönemde ekonomide çok ciddi, sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Tezcan, şunları söyledi: "Her sıkıntılı dönemde olduğu gibi, bu işin gerçek sorumlusu olan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bir başka düşman yaratarak bu işten paçayı sıyırmaya çalışıyor. Yine bir yalancı pehlivanlığa soyunmuş. Kur meselesini, dolar ve avrodaki artışı çıkıp 'Türkiye'ye kur savaşı ilan ettiler.' diye bir yeni komplo teorisiyle, kutuplaşma adımıyla buradan sıyrılmanın peşinde. Dolar 4 lirayı, avro 5 lirayı, benzin 6 lirayı geçti, işsizlik yüzde 11, enflasyon yüzde 12, altı milyon işsiz, 16 milyon yoksul. Böyle bir tablonun bir tane sorumlusu var; tek adam rejimi, tek adam rejiminin başındaki AK Parti Genel Başkanı Erdoğan."

- "Piyasalara güven verilmeli" İktidarın komplo teorilerine sığınacağına, ekonomiye, piyasalara güven vermesi gerektiğini vurgulayan Bülent Tezcan, "OHAL şartlarında güven olmaz. Güvenin olmadığı yerlerde de ekonomik istikrarı sağlayamazsınız." dedi. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının tesis edilmesi gerektiğine değinen Tezcan, şöyle konuştu: "Kurun ateşini düşürmek, işsizlikle mücadele etmek, yatırımları artırmak istiyorsanız, Türkiye'yi bir ciddi olumsuz ekonomik maceranın içine sokmak istemiyorsanız, atacağınız ilk ve en önemli adım OHAL'i kaldırmaktır. OHAL güvensizliktir, piyasalar güven ister. Bu yüzden hem özgürlükler, hem demokrasi hem ekonomik istikrar için derhal OHAL'den vazgeçin." ABD'nin Suriye'ye yönelik müdahalesini de anımsatan Tezcan, Ortadoğu'da enerji kaynaklarını paylaşmak için halkların kanını akıtanlara lanet okudu. - "Malzeme yapmak da insanlık suçudur" "Rusya ve ABD bölgede bilek güreştirirken, olan Suriye halkına oluyor." diyen Tezcan, Türkiye'nin dış politikasındaki sapmalar nedeniyle, iktidarın Türkiye'yi bu bataklığın içerisine bodoslama soktuğunu savundu.

ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin yanlış olduğunu belirten Tezcan, "Kimyasal silah kullanımı bir insanlık suçudur, kabul edilebilir bir şey değildir. Ancak kimyasal silah kullanımı ne kadar büyük bir insanlık suçuysa, 'Kimyasal silah kullanıldı' iddialarını temellendirmeden, bunu bölgedeki egemenlik arayışının aracı haline getirip, dün Irak'ta, bugün Suriye'de bu oyunların malzemesi haline getirmek de o kadar insanlık suçudur." diye konuştu. Tezcan, Birleşmiş Milletler'in Suriye'de inceleme yapmasına müsaade edilmediğini bildirerek, "Türkiye, İran, Suriye ve Irak, Suriye meselesinde, bölgedeki süreçte aktif rol almalı ve çözümün aktörleri olmalıdırlar. Başka güçlerin bölgedeki çatışma alanı halinden, bir an önce bölgenin çıkarılması gerekir." değerlendirmesini yaptı. - "Allah razı olmasın" Başkentray açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, "Abdülhamit döneminde demiryollarını yaptık, Cumhuriyet dönemi bir duraklama devriydi, nihayetinde Allah'a şükür Erdoğan döneminde yeniden bunlar başladı." dediğini aktaran Bülent Tezcan, bu anlayışın, hem kendi tarihini bilmediğini hem inkar ettiğini hem de gördüğünü anlayamayacak kadar vicdandan yoksun olduğunu kaydetti.

Osmanlı Devleti'nden genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden demiryolu uzunluğunun 4 bin 112 kilometre olduğunu anımsatan Tezcan, bu demiryollarının milli değil, yabancı şirketlere ait olduğunu vurguladı. Atatürk döneminde 4 bin 112 kilometre uzunluğundaki gayri milli demiryollarının millileştirildiğini anlatan Tezcan, bunun üzerine 2 bin 815 kilometre yeni demiryolunun yapıldığını belirtti. Tezcan, demiryollarını millileştiren bir anlayışı inkar edenlere ne söyleyeceklerini bilemediklerini kaydeden Tezcan, "Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de bir karış demiryolu yapmış olandan Allah razı olsun ama Abdülhamit'i hatırlayıp, 7 bin kilometre milli demiryolunu kazandıran Atatürk'ü yok sayan anlayıştan da Allah razı olmasın." diye konuştu. - "Alay ederek Meclis Başkanlığı yapılmaz" Geleceğin, bu millet için atılan her olumlu adımın takdir edilerek kurulabileceğini bildiren CHP'li Tezcan, "Haksız ve iftirayla dolu bir tarih anlayışıyla, milletin geçmişi ve değerleriyle alay ederek, bu memlekette Meclis Başkanlığı yapılmaz. Bu sözüm de bulunduğu makamın vakarını, pozisyonunu bilmeyenlere ithaf olunur." ifadesini kullandı.