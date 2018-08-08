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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: "Bir yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: "Bir yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır."


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