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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tütüncüler görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geldiği Adıyaman’da, hem partililerle hem de tütüncülerle bir araya geldi.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile birlikte Adıyaman’a, gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Av.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tütüncüler görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geldiği Adıyaman’da, hem partililerle hem de tütüncülerle bir araya geldi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile birlikte Adıyaman’a, gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Av. Abdurrahman Tutdere ve parti üyeleri tarafından Adıyaman Havalimanından karşılandı. CHP Adıyaman İl Yönetimi tarafından karşılanan heyet daha sonra il başkanlığı binasına geçerek burada parti üyeleriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet burada parti üyeleriyle tek tek selamlaşarak onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Tezcan’ı, Adıyaman’da, ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, “Adıyaman’ımızın tek başına içim özelliği olan ülkemizde ve dünyada eşi bulunmayan tütünümüz bile elimizden alındı. Tütünle alakalı çözüm bulunamadı, çözüm de bulunmak istenmedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda gündemi meşgul eden toplumsal bunalımın gündeminde yatan önemli meselelerin çözümü ve ülkemizin ekonomik anlamda sorunları çözmek anlamında siyaset izlemekte ve çözümler üretmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, siyaseti kişisel yada parti menfaati için değil, ülke geleceği için siyaset yapar. Ülkemizin tek ve bütünlüğünden yana olan sosyal sınıf, inanç, etnik kimliğin ötekileştirilmediği, ülke gelişmesinin yegane güvencesi olacaktır. Bu ülke, bu Adıyaman hepimizin, mutlu bir ülke için siyaset yapacağız” dedi.
Yüklerinin, sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Türkiye’nin bütün problemlerini İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözeceğiz. Türkiye’de güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Bunun için birinci temel, üreten ekonomiyi kurmak zorundayız. Üretmeden tüketen bir toplum haline getirildik. Türkiye’de bu dış politika anlayışından vazgeçmeyip, ülkeyi kuralların doğru biçimde tesis ettiği gibi komşularla ilişkilerde Yurtta barış dünyada barış anlayışı ekseninde yeni bir dış politikayla ülkenin itibarını yükseltmeden toplumsal barışı inşa etmeniz mümkün değil” şeklinde konuştu.
Kıyılmış tütünle alakalı da konuşan Tezcan, “Tütün üreticisi öldü, Türkiye büyüdü. Şimdi şeker pancarı üreticisini öldürecekler Türkiye’yi büyütecekler. Hayvancılık yapan çiftçi öldü, Türkiye büyüdü. Bu nasıl büyüme. 430 bin esnaf iflas etti, kepenk kapattı, Türkiye büyüdü. Esnafına kepenk kapattıran tütün üreticisinin yok eden yoksulluğa mahkum eden şeker fabrikasında çalışan işçileri açlığa mahkum eden, samanı dışarıdan ithal edip hayvancılığı batıran ve Türkiye’deki evlatlarımızı süt tozuna mahkum ettiler. Bunun neresi büyüme, büyüme dediğin şeyde vatandaş zengin olur” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Tezcan ve beraberindeki heyet kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyaretleri sonrası Tezcan ve beraberindeki heyet Adıyaman Tütüncüler Pazarı içerisindeki tütüncü esnaflarıyla bir araya gelerek tütünle ilgili yaşanan sorun ve sıkıntıların Cumhuriyet Halk Partisiyle ortadan kalkacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tütüncüler görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tütüncüler görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tütüncüler görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tütüncüler görüştü

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