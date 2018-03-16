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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

"Bu seçim kanunu bizi böler ve bu ülkede telafisi mümkün olmayan çok ciddi sorunlara yol açar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu seçim kanunu bizi böler ve bu ülkede telafisi mümkün olmayan çok ciddi sorunlara yol açar. Biz şimdiden bu uyarımızı yapıyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, partisinin Kabataş ilçe hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Torun, burada yaptığı konuşmasında, CHP'nin hem yerel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğunu söyledi.

Siyasi partilerin seçim ittifakını da içeren 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a değinen Torun, "yasal olmayan birçok şeyin ayak oyunlarıyla yasal hale getirilmeye çalışıldığı'nı ileri sürdü.

CHP'nin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Torun, "Kurdukları ittifak kirli ittifaktır. Bugün de çıkmışlar seçim kanununu değiştiriyorlar. Ben bu seçim kanunlarında savunabilecekleri bir şey var mı çok merak ediyorum. Ne oldu da bu ittifak yasasıyla bu seçim kanununu alel acele bir gece yarısı operasyonuyla geçirdiler. Milli irade ve Meclis iradesi nerede kaldı?" diye konuştu.

Torun, seçim kanununun milli iradeyi yansıtmayacağını iddia ederek, "Bu seçim kanunu bizi böler ve bu ülkede telafisi mümkün olmayan çok ciddi sorunlara yol açar. Biz şimdiden bu uyarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Onlar istedikleri kadar değiştirip zorlaştırsınlar biz seçimden falan çekilmiyoruz" diyen Torun, "Önümüzdeki süreçte başarılı olacağımıza olan inancımız tam. İktidar bu tür ayak oyunları ile yeniden iktidara geleceğini düşünüyorsa yanılıyor. Bu halk neyin nasıl ve ne şekilde yapıldığının gayet farkında." ifadelerini kullandı.

Torun, seçimlerde tüm sandıklara ve Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) da sahip çıkacaklarını kaydetti.

Seyit Torun, Ordu Çevre Yolu Projesi'ne de değinerek, "Bu yolun bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Şu anda bu yolun gecikmesindeki neden ilgili firmaya para verilmemesi. Firma kendi imkanları ile yolu tamamlamaya çalışıyor. Ben inanıyorum ki firmanın gerekli finansman ihtiyacını karşılasınlar bu yol bitecektir."dedi.

Torun, Kabataş'taki programının ardından Aybastı ilçesini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

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