CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu seçim kanunu bizi böler ve bu ülkede telafisi mümkün olmayan çok ciddi sorunlara yol açar. Biz şimdiden bu uyarımızı yapıyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, partisinin Kabataş ilçe hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Torun, burada yaptığı konuşmasında, CHP'nin hem yerel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğunu söyledi.

Siyasi partilerin seçim ittifakını da içeren 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a değinen Torun, "yasal olmayan birçok şeyin ayak oyunlarıyla yasal hale getirilmeye çalışıldığı'nı ileri sürdü.

CHP'nin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Torun, "Kurdukları ittifak kirli ittifaktır. Bugün de çıkmışlar seçim kanununu değiştiriyorlar. Ben bu seçim kanunlarında savunabilecekleri bir şey var mı çok merak ediyorum. Ne oldu da bu ittifak yasasıyla bu seçim kanununu alel acele bir gece yarısı operasyonuyla geçirdiler. Milli irade ve Meclis iradesi nerede kaldı?" diye konuştu.