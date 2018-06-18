CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Toplum huzur, adalet ve refah istiyor. Toplumsal barışı kuracağız, ekonomiyi düzelteceğiz, geçim sıkıntısını bitireceğiz, teröre son vereceğiz, ülkeyi huzurlu bir ülke haline getireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Muğla'ya gelen Tezcan, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde
vatandaşlara hitap etti.
Yatağan'da parti otobüsü üzerinden konuşan Tezcan, Türkiye’de çiftçi, esnaf, emekli, memur ve işçi başta olmak üzere herkesin sıkıntı çektiğini ileri sürerek, CHP’nin bu sıkıntıların farkında olduğunu ve çözümler geliştirdiğini söyledi.
Tezcan, Türkiye’nin değişimin eşiğinde olduğunu ve gittikleri her yerde vatandaşların gösterdiği teveccühlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Yatağan, hem işçisinin hem de çiftçisinin çok olduğu bir bölgedir. Yani CHP’nin iktidarda yapacağım dediği vaatleri saysak hepsi Yatağanlıların her bir yarasına merhem olacaktır. Yeminimizdir, 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksulu olan bir ülke istemiyoruz. İşsizi işsizlikten kurtarmayacak, yoksulun yoksulluğuna son vermeyecek bir iktidar da istemiyoruz. O yüzden 24 Haziran’da verin oyunuzu, işsizliği ve yoksulluğu yok edelim” dedi.
Çiftçinin özlem duyduğu ve kar ettiği günleri tekrar göstermek için tarımı desteklerini anlatan Tezcan, çiftçinin kredi ve tüketici borç faizlerini sileceklerini vadetti.
Konuşmasında vatandaşların artık değişiklik istediğini savunan Tezcan, daha sonra Menteşe ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde partililere seslendi.
Türkiye için hayati önem taşıyan 24 Haziran'daki seçimlere az bir süre kaldığını vurgulayan Tezcan, partililerden bu kısa sürede iyi çalışmalarını ve herkesi sandığa gitmeleri için ikna etmelerini istedi.
Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik ve ekonomik beklentilerin geldiğini anlatan Tezcan, bunun için plan ve projeler yaptıklarını ifade etti.
Tezcan, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını, bunun için çok iddialı bir seçim bildirgesi hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Toplum huzur, adalet ve refah istiyor. Toplumsal barışı kuracağız, ekonomiyi düzelteceğiz, geçim sıkıntısını bitireceğiz, teröre son vereceğiz, ülkeyi huzurlu bir ülke haline getireceğiz. Yargı bağımsızlığını sağlayacağız, Hukuk devletini inşa edip hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Ekonomiyi düzelteceğiz. Üretim ekonomisi anlayışıyla ekonomiyi yeniden canlandıracağız. Üretimi artırıp, geliri yükseltip adaletli paylaştıracağız. Toplumun en önemli problemi geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalılığı."
İktidara geldikleri gün OHAL'i kaldıracaklarını vadeden Tezcan'a Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla milletvekili adayları eşlik etti.
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