CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Toplum huzur, adalet ve refah istiyor. Toplumsal barışı kuracağız, ekonomiyi düzelteceğiz, geçim sıkıntısını bitireceğiz, teröre son vereceğiz, ülkeyi huzurlu bir ülke haline getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Muğla'ya gelen Tezcan, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde

vatandaşlara hitap etti.

Yatağan'da parti otobüsü üzerinden konuşan Tezcan, Türkiye’de çiftçi, esnaf, emekli, memur ve işçi başta olmak üzere herkesin sıkıntı çektiğini ileri sürerek, CHP’nin bu sıkıntıların farkında olduğunu ve çözümler geliştirdiğini söyledi.

Tezcan, Türkiye’nin değişimin eşiğinde olduğunu ve gittikleri her yerde vatandaşların gösterdiği teveccühlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Yatağan, hem işçisinin hem de çiftçisinin çok olduğu bir bölgedir. Yani CHP’nin iktidarda yapacağım dediği vaatleri saysak hepsi Yatağanlıların her bir yarasına merhem olacaktır. Yeminimizdir, 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksulu olan bir ülke istemiyoruz. İşsizi işsizlikten kurtarmayacak, yoksulun yoksulluğuna son vermeyecek bir iktidar da istemiyoruz. O yüzden 24 Haziran’da verin oyunuzu, işsizliği ve yoksulluğu yok edelim” dedi.