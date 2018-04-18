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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz seçime hazırız” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

IHAAW163343-SIY/18-04-2018 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz seçime hazırız” dedi. 18.04.2018 16:33:43 TSI NNNN

IHAAW163343-SIY/18-04-2018

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz seçime hazırız” dedi.

18.04.2018 16:33:43 TSI
NNNN

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