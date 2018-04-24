IHAAW192636-SIY/24-04-2018

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

24.04.2018 19:26:36 TSI

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