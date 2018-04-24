IHAAW192825-SIY/24-04-2018

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan,"Milletvekilliği adaylığı için müracaatlar 30 Nisan başlayacak. 7 Mayıs’a kadar devam edecek" dedi.

24.04.2018 19:28:25 TSI

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