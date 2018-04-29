HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

"24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız" - "Bizi birbirimize düşmanlaştırdılar. Bu büyük propaganda ordusu, büyük işgal karşısında bize bir zafer gerek ama büyük bir zafer gerek"

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız." dedi.

Tezcan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı tarafından Mezitli Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen "Bize bir zafer gerek" programında yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haziran ayının Nazım Hikmet'in öldüğü hüzünlü bir ay olmakla birlikte 15-16 Haziran'da işçi sınıfının tarihinde sendikal hakkı için alanlara indiği ay olduğunu anımsatan Tezcan, şunları söyledi:

"Zafer yakın çünkü hazirandayız. Haziran bütün tek tipleştirmeye karşı 'yaşam tarzıma müdahale etme' diyen, 'yok edildi, kaybolduğu' sanıldığı bir anda birden ortaya fırlayıveren ve nereden çıktığı belli olmayan haziran gençliğinin, o büyük direnişin ayıdır. Haziran, adaletin ayaklar altına alındığı ve zalimlerin tek parti devletiyle, tek başına her şeyi kontrol etmeye çalıştığı bir yerde bir büyük kahramanın Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünü başlattığı aydır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihin sayfalarına altın harflerle adalet yürüyüşünü yazdığı aydır. İşte şimdi bize bir zafer gerek diyoruz. Büyük şair Hasan Hüseyin'in (Korkmazgil) dediği gibi 'Haziranda ölmek zor ama haziranda doğmak güzel be kardeşim.' Şimdi o büyük doğuşun eşiğindeyiz. 24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız."

Kendilerine sıradan olmayan herhangi bir zafer değil büyük bir zaferin gerekli olduğunu ifade eden Tezcan, "Çünkü çok büyük tahribat yapıldı. Çok örselendik, bölündük. Dilim dilim parçalandık. Barış demenin korkulduğu bir Türkiye yarattılar. Bizi birbirimize düşmanlaştırdılar. Bu büyük propaganda ordusu, büyük işgal karşısında bize bir zafer gerek ama büyük bir zafer gerek." diye konuştu.

Programa, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından Can Gox, konseri gerçekleştirildi.

25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacakTrump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak
Bu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştıBu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Mersin

En Çok Okunan Haberler

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İlginizi Çekebilir

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.