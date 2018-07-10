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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

"Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım ve FETÖ'nün siyasi ayağını hep beraber bulalım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım ve FETÖ'nün siyasi ayağını hep beraber bulalım." dedi.

Ağbaba, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, OHAL kapsamında son yayınlanan kanun hükmünde kararnamenin şimdiye kadarki en kapsamlı kararname olduğunu belirtti.

Bu kararnameyle 18 binden fazla kişinin ihraç edildiğine dikkati çeken Ağbaba, "Darbe girişiminin adından iki yıl geçti ama birbirlerini tanımayan ve aynı örgüt üyesi olduğu belirtilen 18 bin kişi işinden oldu." ifadesini kullandı.

Kararnamenin amacının sadece FETÖ ile mücadele olmadığını savunan Ağbaba, "Kurunun yanında yaş da yanıyor. Kim suçlu kim suçsuz ayırt etmek imkansız. Artık kanaatlerle, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek insanlar ihraç ediliyor. Hukukun askıya alındığı bir dönemi hep beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Bu kararnamelerin "FETÖ ile mücadeleye değil, muhalif insanlarla mücadeleye dönüştüğünü" öne süren Ağbaba, şunları söyledi:

"Bunun içinde herkes var ama siyasetçi yok. Kardeşi FETÖ'den tutuklu ihraç edilen öğretmen var, amcası para yatırdı diye ihraç edilen polis var ama siyasetten kimse yok. Bu FETÖ, topçuda, popçuda, baklavacıda, börekçide var, hodri meydan gel Meclise ve siyasi partilere de bakalım. Kim resim çektirmiş, kim eteğini öpmüş, kim olimpiyatlarına gitmiş, kim bankasının açılışına gitmiş, kim 'ne istediler de vermedik' demiş, hesaplaşalım. Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım ve FETÖ'nün siyasi ayağını hep beraber bulalım. Mecliste hangi FETÖ'cü varsa ortaya çıkaralım."

Ağbaba, Tekirdağ'daki tren kazasına da değinerek, "Çorlu'da tren kazasında 24 kişi ölmüşken davul zurnayla tören yapanları kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu törenler iptal edilirdi." dedi.

- "Yeni kabile"

Yeni kabine ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Ağbaba, "Yeni kabine değil yeni kabile. Erdoğan'ın kabilesi" ifadesini kullandı.

Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına atanmasıyla ilgili bir başka soruya ise Veli Ağbaba, "Üniforması üzerindeyken bakan atanmıştır. Bu, kışlaya siyasetin girdiğinin en açık göstergesidir. Saraya giderken protokolün üçüncü sırasındaydı, çıkarken 16. sıraya kaydı." yanıtını verdi.

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