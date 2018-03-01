CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

Kırşehir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker Fabrikası önünde yaptığı basın açıklamasında, "Vatan neyse şeker de odur" dedi.

Kırşehir’de Şeker - İş Sendikası tarafından kurulan çadırda ’Şeker Fabrikası Özelleşmesin’ kampanyasına destek vermek için gelen Veli Ağbaba, açıklamasında, "Burada her siyasi görüşten insan var. MHP’li var, İYİ Partili var, Saadet Partili de var, AK Partili de var. Bizim amacımız, burada olay çıkartmak değil, hak aramak. Bu mücadelenin sonu nereye varıyorsa varsın. Bu mücadeleyi şekerci kardeşlerimizle sonuna kadar sürdüreceğimizi dünya alem bilsin. Sendika Başkanı, işçi, üretici, bir tek Allah’ın kulu şeker fabrikasının satışını istemedi. Biz de diyoruz ki, Vatan neyse şeker de odur. Bizlerin burada yaptığı şey sadece şekeri savunmak değil vatanı savunmaktır" diye konuştu.

Bir grup milletvekilinin de destek verdiği Veli Ağbaba’nın konuşması, ’şeker millidir satılamaz’ sloganları ile sık sık kesildi.