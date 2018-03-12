CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

Avrupa genelinde son dönemde sirayet eden Müslüman ve Türklere karşı bu kampanyaların, Avrupa'nın değerlerine aykırı bir davranış, tutum olarak ağırlaşarak devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin de bu dönemde, yeterli duyarlılığı gösterip kendi yurttaşına sahip çıkmasını ve haklarını korumasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Diyanet 7,2 milyar lira harcamış. Toplumun gelişmesine, aydınlanmasına, kadın-erkek eşitliğine, çocukların güvenliğine harcanmamış bunlar. Bu paraları harcayanlar, 'Kız çocukları 9 yaşında evlenebilir' fetvası yayınlıyorlar. Bunlar siyasetin kuklaları haline dönüşmüşler. Dinin, Allah'ın emirlerini yaymıyorlar, bunlar siyasetin taşeronu haline dönüşmüş." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin 2016 ve 2017 yıllarında toplam insani kalkınma yardımlarının 14,5 milyar dolar olduğunu açıkladığını, Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi ilan ettiğini anımsatan Yılmaz, "Bu yardımların hangi AKP yandaşları tarafından, onların aracılığıyla yapıldığını, tam olarak nereye gittiğini bilemiyoruz. Özellikle Cerablus'ta El Bab'ta ve Fırat Kalkanı'nda çalışanların, ihale alanların pek çoğunun AKP yandaşı olduğunu biliyoruz. Asgari ücretin bin 603 lira olduğu Türkiye'de cömertlikten bahsederek, dışarıya cömertken içeriye cimri olmak marifet olmamalı." dedi.

-"Yerel meclis oluşturulmalı"

Yılmaz, Afrin kuşatmasının başlamak üzere olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada Afrin operasyonuyla ilgili algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak, hatta Güvenlik Konseyi marifetiyle Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin, özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceklerini beklemek sürpriz olmaz. Kuşatma başlatmadan, Afrin'deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak, burada yerel meclisin acilen oluşturulması, yerel halkın temsilinin sağlanması önemli. Zira buradaki KCK ve kanton yapılanmasının yıkılması ve akabinde oluşacak kaos ortamı, Türkiye'nin pozisyonuna eleştirel bakmak isteyen çevrelerin, eline malzeme verecektir. Daha şehre girilmeden, kent meclisi veya başka bir şey diyebilirsiniz; sivil yapılanmanın, bir an önce devreye sokulması, olacak eleştirilerin engellenmesinde önem taşıyor. Kentin sağlıklı yönetimi ve orada bizim ordumuza karşı mukavemet olmaması için süreci meşrulaştıracak kent konseyi olabilir. Teröre bulaşmamış, Türkiye ile iyi geçinen, Türkiye'ye müzahir, Suriyeli ama PKK'ya karşı olan, onun yapılanmasını reddeden unsurlar bu oluşumda yer alabilir."