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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

"Saray ittifakı, Türkiye'de demokrasinin köküne incir ağacı dikme ittifakıdır. İnşallah bu çatlar, millet bu zilletten kurtulur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Saray ittifakı, Türkiye'de demokrasinin köküne incir ağacı dikme ittifakıdır. İnşallah bu ittifak çatlar, millet bu zilletten kurtulur." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin, AB motivasyonunun hemen hemen bittiğini savunan Yılmaz, AB'deki ırkçı, İslamofobik, marjinal çevrelerin güç kazanması ve içeride de AK Parti'nin fütursuz uygulamaları sonucu Türkiye'nin AB sürecinin bitme noktasına geldiğini öne sürdü.

Yılmaz, AB'nin Varna Zirvesi'ni zirve değil toplantı olarak gördüğünü, zirvenin liderler seviyesinde olduğunu, bu toplantının ise AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanlarının Bulgaristan Başbakanı'nın uhdesinde yapıldığını anımsattı.

Zirveden herhangi bir konuda uzlaşma, başarı, fotoğraf çektirme dışında Türkiye'nin AB süreciyle ilgili somut adım çıkmadığını ileri süren Yılmaz, AB'nin Türkiye'den, AK Parti'nin de AB'den beklentilerinin sayılması, sıralanması, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ötesinde somut bir durumun olmadığını savundu.

Yılmaz, AB sürecinin, AK Parti'nin uygulamalarıyla da önemli ölçüde bittiğini iddia ederek, "İçeride demokrasiyi kurumsal olarak yıkan, hukukun üstünlüğüne son veren, yargı bağımsızlığını bitiren, içeriye gazeteci ve parlamenterleri atan, saray rejimini ihdas eden anlayışının, AB'ye girmek istemediğini açıkça anlamamız gerekiyor. AKP ikiyüzlü siyaset izliyor; bir taraftan 'haçlı ittifakı' diyor, bir toplantı olduğunda tıpış tıpış gidiyor, görüşüyorlar. ABD'ye, 'teröristleri himaye ediyor' diyor, bir başka belgede stratejik ortak, model ortak diyebiliyorlar. Bu pişkinlik, ikiyüzlülük dış politikada alışık olmadığımız bir lisan ve AKP zamanında tavan yaptı." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı'nın, Türkiye ile 2016 tarihinde yapılan göç anlaşmasından sonra AB'ye gelen mülteci sayısında yüzde 70 azalma görüldüğü açıklamasını anımsatan Yılmaz, bir tek bu konuyla ilgili övgü olduğunu, bunun dışında Türkiye ile ilgili hiçbir konuda vaatte bulunulmadığını belirtti.

-"AB sürecini ağzına almaması gereken..."

Bu toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılımına, müzakerelerin açılımına ilişkin herhangi bir vaatte bulunulmadığını ifade eden Yılmaz, "O zaman Türkiye, AB ile bu süreci niçin yapıyor, niçin bu git geller, görüşmeler?" diye sordu.

Bu toplantıdan iki gün önce Brüksel'de AB Konseyi liderler zirvesi yapıldığına dikkati çeken Öztürk Yılmaz, burada Türkiye'ye dönük ağır itham, ifadeler kullanıldığını söyledi. Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki petrol arama konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında durulduğunu, Türkiye'nin faaliyetlerinin yasa dışı görülüp, kınandığını anımsattı. Yılmaz, Varna toplantısında da "Kıbrıs cumhuriyetinin arkasında duruyoruz." denildiğinin altını çizerek, "Siz çıkıp, 'bunun meşruiyeti yoktur, adada Kıbrıs cumhuriyeti diye devlet yoktur, eşit, egemen iki devlet vardır, bu söyleminizi ret ediyoruz' diyemiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, AB sürecinin, AK Parti'deki bazı grupların kafasındaki planı gerçekleştirmek için uzunca bir süre gerekçe olarak kullandıktan sonra bir tarafa attıkları sürece dönüştüğünü savundu. Yılmaz, CHP'nin, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklediğini dile getirerek, Türkiye'de AB sürecini ağzına almaması gereken tek siyasi partinin AK Parti olduğunu öne sürdü.

-"Çok iş yapması, az konuşması"

Hükümetin, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili konularda çok iş yapması, kamuoyuyla az konuşması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, adeta davulla zurnayla 12 Mayıs'tan sonra Kandil'e operasyon ilan ettiğini ileri sürdü. Yılmaz, "Bizim güvenlik ihtiyaçlarımız AKP'nin toplumu kandırma ihtiyacının önüne geçti." dedi.

Yılmaz, bir soru üzerine, ABD'nin, İncirlik ve diğer stratejik alanlardan kolay kolay çekileceğini düşünmenin abartılı bir hayal olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rabia işareti yaparken spontane şekilde bozkurt işareti de yaptığı, bunun iradesi dışında ancak güzel de olduğu açıklamasına işaret eden Yılmaz, "Hayatımda bu kadar u dönüşü, manevra yapan birisine rastlamadım. Yarın da herhalde 'Habur'dan geçişler spontane oldu ama iyi de oldu' diyebilir." değerlendirmesini yaptı.

Seçim ittifaklarına ilişkin bir soruya ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "İttifakları çatır çatır çatlayacak, hiçbir işe yaramayacak. İnşallah saray ittifakı çatlar. Saray ittifakı, Türkiye'de demokrasinin köküne incir ağacı dikme ittifakıdır. Bir kişinin ittifakıdır, bir kişinin koltuğunu garanti altına alma ittifakıdır. İnşallah bu çatlar, millet bu zilletten kurtulur." karşılığını verdi.

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