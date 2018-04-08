CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Biz öyle veya böyle erken veya normal zamanında seçime gidiyoruz. Karşımızda ittifak kuran bir anlayış var. Biz bu ittifaka korku ve koltuk ittifakı diyoruz. Bizim kuracağımız ittifak ise geniş tabanlı halkın ittifakı olacaktır." dedi.

Yılmaz, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Bizim din, inanç ve ibadet hürriyetine sonsuz bir saygımız var. Bu saygımız Cumhuriyet Halk Partisinin de temel ilkesidir." dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz öyle veya böyle erken veya normal zamanında seçime gidiyoruz. Karşımızda ittifak kuran bir anlayış var. Biz bu ittifaka korku ve koltuk ittifakı diyoruz. Bizim kuracağımız ittifak ise geniş tabanlı halkın ittifakı olacaktır. Biz bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin en önemli üç konusu nedir derseniz; bir tanesi sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları ve bunların yarattığı sorunlardır. Bunları çözmemiz gerekiyor. İkincisi Türkiye'yi demokrasi krizinden kurtarmamız gerekiyor. Üçüncüsü kutuplaşmayı ve etnik kimliklere sıkışmışlığı aşmamız gerekiyor. Bunları yaparsak bu konuda büyük bir ütopya yaratırsak, inançlı ve kararlı bir şekilde çalışırsak emin olun 2019 milletin zaferiyle sonuçlanır, millet kazanır, halkımız kazanır, ülke kazanır."