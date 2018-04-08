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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

"Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette kendi güvenliğini sağlamak zorunda, kendi sınır güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek zorunda" -"Önemli olan 80 milyonun bir olması, birlikte olması. Bu ülkenin hiçbir zaman işgale maruz kalmaması, terör tehdidine, başka tehditlere maruz kalmamasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette kendi güvenliğini sağlamak zorunda, kendi sınır güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek zorunda." dedi.

Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Hatay'ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırındaki kontrol noktasında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, askerleri ziyaret ederek ülke ve millet adına kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Ordunun onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette kendi güvenliğini sağlamak zorunda, kendi sınır güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek zorunda. Ülkenin menfaatleri için halkın menfaatleri için bunu yapmak zorundadır.'' dedi.

Yılmaz, askerlere destek olmak için böyle bir ziyaret gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Burası gerçekten çok büyük fedakarlıkla görevin icra edildiği bir yer. Askerlerimizi ziyaret ettik. Moralleri çok iyi. Onların ailelerine de buradan seslenmek istiyoruz. Evlatlarınız çok önemli bir görev yapıyor, onlarla gururlanın.'' diye konuştu.

Sınırın sıfır noktasından birlik mesajı vermek istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Umarız buradan birlik dirlik mesajımız Türkiye'nin her yerine ulaşır. Önemli olan 80 milyonun bir olması, birlikte olması. Bu ülkenin hiçbir zaman işgale maruz kalmaması, terör tehdidine, başka tehditlere maruz kalmamasıdır. Biz bir olunca daha güçlü oluruz. Daha diri, daha iri oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, daha sonra CHP Hassa İlçe Teşkilat binasına giderek, partililerle bir araya geldi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "milli konuların şov yapılarak iç politikaya malzeme yapıldığını, kimsenin de çıkıp 'Siz ne yapıyorsunuz' demediğini" savundu. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ordu ülkenin ordusu. Her inançtan, her düşünceden olan insanların görev yaptığı bir ordu. Niye siz illa buna kulp takmak istiyorsunuz. Neden başkalarını ötekileştiriyorsunuz. Kimse bunu demiyor. Çünkü bunu diyecek yayın organı kalmadı. Hem eleştirin diyorlar ama eleştiriden övgü bekliyorlar. Sadece övülmeyi bekliyorlar. İki kelime kurduğunuz zaman sizi terörist ilan edebiliyorlar."

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CHP Hassa hatay Öztürk Yılmaz

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