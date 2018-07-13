CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ardahan'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları, bakanlıklar yeniden dizayn edilmiş oldu. Buna baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'na ciddi manada yetkiler veriyor." dedi.

Yılmaz, CHP Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile devletin kritik kurumlarının yeniden dizayn edildiğini, bunun doğru olmadığını savundu.

Yeni sisteme ilişkin eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Şu anda kaotik bir durum yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Öztürk Yılmaz, "Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları, bakanlıklar yeniden dizayn edilmiş oldu. Buna baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'na ciddi manada yetkiler veriyor. Özel kalem müdürü, özel danışmanı ve Cumhurbaşkanlığındaki kadro inanılmaz bir şekilde güçlendiriliyor. Bakanlar zaten bir nevi müsteşar konumuna itilmiş durumda. Bakanlıkların kurumsal hüviyetinde ciddi bir erozyon söz konusu." diye konuştu.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin de eleştirilerde bulunan Yılmaz, bir nolu kararnamenin ayrıca tartışma konusu olacağını bildirdi.