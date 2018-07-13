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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ardahan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: - "Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları, bakanlıklar yeniden dizayn edilmiş oldu. Buna baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'na ciddi manada yetkiler veriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları, bakanlıklar yeniden dizayn edilmiş oldu. Buna baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'na ciddi manada yetkiler veriyor." dedi.

Yılmaz, CHP Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile devletin kritik kurumlarının yeniden dizayn edildiğini, bunun doğru olmadığını savundu.

Yeni sisteme ilişkin eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Şu anda kaotik bir durum yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Öztürk Yılmaz, "Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları, bakanlıklar yeniden dizayn edilmiş oldu. Buna baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'na ciddi manada yetkiler veriyor. Özel kalem müdürü, özel danışmanı ve Cumhurbaşkanlığındaki kadro inanılmaz bir şekilde güçlendiriliyor. Bakanlar zaten bir nevi müsteşar konumuna itilmiş durumda. Bakanlıkların kurumsal hüviyetinde ciddi bir erozyon söz konusu." diye konuştu.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin de eleştirilerde bulunan Yılmaz, bir nolu kararnamenin ayrıca tartışma konusu olacağını bildirdi.

"Bu sistem Türkiye'ye istikrar değil, istikrarsızlık getirecektir." diyen Yılmaz, sistemin kısa erimli seçimler getireceğini, kendilerinin ise demokratik bir mücadeleden yana olacağını vurguladı.

- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan etkinliklere de değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'un sanki büyük bir şeymiş gibi kutlanması da yanlıştır. Kimdir bunun sorumluları? Genel Kurmaya bu kadar FETÖ'cüyü dolduranlar kimlerdir? Bunları terfi ettirenler kimlerdir? 15 Temmuz kutlanıyor, ama neyi kutluyoruz? Ne oldu o gece? Bu siyasi ayak niye ortaya çıkartılmıyor? Dolayısıyla bütün bunların açığa çıkartılması lazım. Ancak öyle 15 Temmuz'la yüzleşmiş olunabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan CHP Öztürk Yılmaz

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