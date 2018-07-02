CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz mazbatasını aldı

CHP'den yeniden Ardahan Milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, mazbatasını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den tekrar Ardahan milletvekili seçilen Yılmaz, Ardahan Adliye Sarayı'na geldi.

Merkez ilçe seçim kurulunda yapılan programın ardından Yılmaz'a mazbatasını Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Murat Yıldız verdi.

Buradaki mazbata programına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan da katıldı.

Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, adliye çıkışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenaze törenlerinde protokole alınmamasına ilişkin talimatı ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamayı yakışıksız bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Kimin cenazesine kimlerin gideceğine İçişleri Bakanı karar veremez. Hele şehit cenazelerini söz konusu olunca... Şehit bizimdir. Gaziler bizimdir. Bu ülke hepimizindir. Böyle bir ayırımı yapmak esasen yakışıksızdır. Bunun kabul edilir hiçbir tarafı yoktur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, CHP'yi terörize etmeye kimsenin hakkının olmadığını, buna gerekli tepkiyi göstereceklerini belirtti.

