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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: ”Sayın Genel başkanımızın aday olmaması ve partimizin ilgili organlarının bu görevi tevdi etmesi halinde adayım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Elbette Sayın Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi tevdi etmesi halinde adayım” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Yılmaz, meselenin ülke meselesi olduğunu belirterek, “Türkiye zor durumda. Otokrasinin kıskacına kıstırılmış durumda. Bir komplo ile karşı karşıya. Bir çıkış lazım” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, şöyle konuştu:
“Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Elbette Sayın Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi tevdi etmesi halinde adayım. Arık kenardan tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu alabilecek insanların çıkması gerekir. Hiçbir işte başarısız olmadım. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok. Veremeyecek hiçbir hesabım yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum, ağlamak istemiyorum.”

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