Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Suriye paramparça olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Suriye’de 2017 yılında yapılan kimyasal saldırıya dönük sınırlı bir saldırı yapıldığını belirterek, üç senaryonun konuşulduğunu kaydetti. Yılmaz, "Suriye’nin elinde bulundurduğu kimyasal kapasitenin ortadan kaldırılması, Esad’a suikast veya Esad’ın sarayının bombalanması, Esad ordusunun savaşma kapasitesinin zayıflatılması. Suriye’de müdahalenin gerekçelerine baktığımız zaman, net bir şey görüyoruz. Irak’a müdahale kimyasal silah ve El Kaide’ye verilen destek gerekçesiyle başladı ve Irak bu noktaya getirildiyse, Suriye’de iç savaşta çeşitli tarafların kullandığı kimyasal silah iddiası uluslararası toplumun müdahaleye meşruiyet zemini hazırlama gerekçesi olarak ortaya sürülüyor" ifadelerini kullandı.

Suriye’de kapsamlı bir müdahale olduğu takdirde İsrail’in bir taşla iki kuş vuracağını söyleyen Yılmaz, İsrail’in Esad’dan ve Esad’ın çağrısıyla Suriye’ye giden İran varlığından kurtulacağını savundu. Yılmaz, "ABD’de başarılı okursa Rusya’dan kurtulacak. İsrail endeksli bir endişenin ABD’de havale edilmesi ve uluslararası topluma mal edilip Suriye’ye dönük bir askeri müdahale şeklinde okumalıyız. Irak’ın üniter yapıdan federal bir yapıya dönülmesi, müdahaleyle iç savaşın başlaması Türkiye’nin önceliği değildi ama bu hükümet Irak’a müdahaleyi destekledi. Eğe müdahale geniş kapsamlı olursa ve arazide bir boşluk yaratılırsa, Suriye’!de Irak benzeri bir yapı ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Suriye’de yeni, bir dinamik çıkacağını belirten Yılmaz, "Türkiye, Suriye’nin siyasi çözümünü öne alan, daha sağduyulu, kapsayıcı, bütün bu planları görüp ona göre hareket eden bir noktaya çekilmesi gerekir. Bizim uyarılarımıza sağduyulu herkesin dikkat edeceğini biliyoruz. Suriye’de terör örgütlerine alkış tutuldu. Suriye paramparça olacak" dedi.