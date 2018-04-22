CHP Genel Başkanı Başdanışmanı İYİ Parti’ye geçti

CHP ve İYİ Parti, yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı. İYİ Parti’ye geçen isimler arasında CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da yer aldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İYİ Parti’ye geçti. CHP Genel Başkanı Başdanışmanı da olan Akın, geçtiğimiz günlerde CHP’yi temsilen Ukrayna’da üst düzey diplomatik görüşmeler yapmak üzere görevlendirilmişti. CHP’nin dinamik ve çalışan milletvekillerinden olan Akın, Dış İşleri Komisyonunda da aktif bir şekilde görev alıyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, bu özellikleri nedeniyle sıkça üst düzey diplomatik görüşmelerde görevlendiriliyordu.

İYİ Parti’ye geçecek milletvekilleri ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP’ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti’ye katıldılar” şeklinde konuştu.