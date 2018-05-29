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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (2):

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 22:45 | Son Güncelleme

"Teşvikle üretim ekonomisi yapacağız" - "(KOBİ'lere) Düzenli vergisini ve sigorta primini ödemek şartıyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar ona bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda teşvikle üretim ekonomisi yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen iftar programında, dijital ve teknoloji dünyasının kaçırılmaması gerektiğini, kaçırılması halinde yakalamanın zor olduğunu belirterek, bunun için de eğitimin önemine işaret etti.

Türkiye'nin süratle katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunları üretemezse Türkiye ancak başkalarının ürettiği katma değeri yüksek ürünleri tüketen ülke olur. Biz kalkarız 15 tır makine halısı yapar göndeririz, o bir çanta cep telefonuyla gelir sizden daha fazla kar elde eder. Bir süre sonra da zaten makine halısına ihtiyaç olmaz. Sanayicinin de siyasetçinin de önümüzdeki 100 yılı görmesi lazım." diye konuştu.

Türkiye'de üretim ekonomisiyle ilgili ciddi bir sorun bulunduğunu, buna karşılık CHP olarak projeleri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Teşvikle üretim ekonomisi yapacağız. Bir KOBİ düşünün, şartımız bir iş yerinin vergi ve sigorta prim borcu olmayacak. Düzenli vergisini ve sigorta primini ödemek şartıyla, ödediği vergi ve sigorta primi kadar ona bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Burada karlı çıkan devlet aslında. Bunu yaptığımız zaman devlet vergisini ve sigorta primini zamanında toplayacak. Herkes getirip bankaya yatıracak. Niçin? Bir yıl sonra sıfır faiz kredi olacak, işçi istidam edecek, işini büyütecek. Daha çok kar elde edecek. Devlet daha fazla vergi alacak. Kayıt dışı çalışmayacak. İşçiyi sigortalı gösterecek, ödemesini de zamanında yapacak, kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıracağız. Ödenmeyen vergi ve sigorta primi kadar devlet gidip borç dolar almayacak."

- "Muhtarlık kanununun olması lazım"

Türkiye'nin yeni bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu treni Türkiye'nin kaçırmaya hakkı yoktur. Bu treni yakalamak zorundayız. Çocuklarımız için yakalamak zorundayız. Bunun sağı-solu da yoktur. Sağ ve sol kavramları 21'inci yüzyılda artık sona ermiştir ama bizimkilerin hala haberi yoktur. Sağ-sol kavramı 17'nci yüzyılın kavramıdır. 17'nci yüzyılın kavramlarıyla 21'inci yüzyılın sorunlarını çözebilir misiniz? Çözemezsiniz, dünya değişti. Biz hala yerimizde duruyoruz. Değişeceğiz ve dönüşeceğiz. Kendi kültürümüz var." şeklinde konuştu.

Anadolu'da yapılan ilk seçimin muhtarlık seçimi olduğunu, siyasi partilerden çok daha önce 1833'te Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi yapıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu ülkede, bu topraklarda demokrasiyi başlatan muhtarların kurumsallaştırılması gerektiğini belirtti.

Muhtarlıkla ilgili fikirlerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir muhtarlık kanunun olması lazım. Muhtarlığın bir yeri ve elemanının olması lazım. Başlangıçta bu elemanı belediyenin vermesi lazım. Bizim belediyelerin olduğu yerde biz muhtarlara birer eleman tahsis ediyoruz. Ama tahsis etmek yetmez, bunun zorunlu kılınması lazım. Muhtarlığın bir bütçesinin olmazı lazım. Emlak vergisinin yüzde 1'i muhtarlara verilirse ne olur? Kıyamet mi kopar? Niye istemiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ülkedeki bütün sorunları bitirmek için 5 yıl yetki istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir partili tarafından tablo hediye edildi.

(Bitti)

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