Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019 dönüm noktasıdır. Ya diktatörlük ya demokrasi, bu ülkenin en az yüzde 60’ı demokrasiden yana tavır alacaktır" dedi.

Partisince Konya’da düzenlenen belediye başkanları toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en çok huzura ve birlikte yaşamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. CHP’li belediye başkanlarının üzerinde baskı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Bu yeni bir baskı değil onu da biliyorum. Ama biz şundan yüzde 100 eminiz. Nerede bir CHP’li belediye varsa orada suç oranı en düşük yerdir. Bizim zaten kuralımızdır bunlar. Gelip denetim yapıyorlar ama bir örnek olay anlatayım. Vatandaşa ikram edilen çayı eleştiriyorlar. Çünkü başka eleştirecek konu bulamıyorlar. Eleştirecek misiniz? Eleştirmezseniz namertsiniz. Halka hizmet hakka hizmettir, bizim temel felsefemiz budur. CHP’li bütün belediye başkanlarıyla onur ve gurur duyuyorum. Hepsi en zor şartlarda görevlerini yapıyor. Bu gerçeği artık Türkiye’nin her tarafındaki vatandaşımız öğrenmeye başladı, nerede bir CHP’li belediye varsa orada huzur, bereket var, orada kimse ötekileştirilmiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde belediyeleri alarak, Türkiye ve dünyaya yerel yönetimlerde hizmet nasıl yapılır göstereceklerini savundu.

“Haram yedirmeyeceğim”

CHP’ye yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “CHP ne yaptı size” dedi. Kılıçdaroğlu, “16 yıldır bu memleketi kimler yönetiyor. Sabah, akşam, öğle, saat başı CHP’yi eleştiriyorlar. CHP ne yapıyor size. Dolar aldı başını gidiyor. Ortadoğu bataklığına Türkiye’yi CHP soktuysa buyurun eleştirin. CHP ne yaptı size. CHP bir şey yapıyor, onların yanlışlarını dile getiriyor. Burnundan getirdin milletin. Esnaf alışveriş yapamaz hale geldi. Hollanda’dan büyük tahıl ambarı Konya’dayız. Mercimek saman nereden geliyor, dışarıdan. Sebebi kim CHP mi? Bütün vatandaşlara söylüyorum, bu memleketi bu hale getiren Ankara’da oturan cebini düşünen beylerdir. Devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadım, haram yemedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar. Sen haram yiyorsan boğazında dursun ben yemem. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyecek, haram yedirmeyeceğim. Her kuruşun hesabını vereceksin. Oturacaksın savcılara talimat vereceksin, Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlatacaksın, hazırlatmazsan şerefsizsin. 50 sefer söyledik, camiye kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın dedik. Şimdi her yerde siyaset var” diye konuştu.

“Yakayı tefeciye kaptırmış beka sorunu var diyor”

Kılıçdaroğlu, 15 yılda Türk Lirası’nın hiç olmadığı kadar değer kaybı yaşadığını söyledi. Devlet ihalelerinin dolar üzerinden gerçekleştirildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Dolar aldı başını gidiyor. Şehir hastaneleri yapıyorlar, müteahhit, arsa bizden her şey Türkiye’de üretiliyor. İhaleyi neyle yapıyorsunuz dolarla. Neden dolarla ihale yapıyorsun, hani sen yerli ve milliydin. O zaman Merkez Bankasını kapat Türk Lirası’nı da kaldır Dolar kullanılsın. Sen ve yandaşların Man Adası’ndaki o şirkete 15 milyon dolarlık mal sattınız. Sordum sevgili Erdoğan neyi sattın sen, bu parayı Türk Lirası’na çevirdin mi? Ben onun dolar merakını biliyorum, ben böyle konuştuğum için yine savcılar harekete geçecek, harekete geçmezseniz şerefsizsiniz. Her şeyi dolarla ithal ediyoruz. Dolara o kadar mahkum oldular ki tefecilere teslim oldular. Yurt dışından dolar gelmezse ülkeyi idare edemiyorlar. Tefeci de diyor ki faizi yükselt para getirmeyiz. Saraydaki beyefendi de diyor ki faiz yüksek. Son 15 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye 150 milyar doları faiz ödendi. İçerideki bir gruba ödenen sermaye 675 milyar lira. Ödenen faizlerle en az 5 Türkiye daha kurulurdu. Yakayı tefeciye kaptırmış beka sorunu var diyor. Bunların tamamı adaletsizliği besler. Adaletsizliği öğrenmek istiyorsanız bir hükümet yakayı tefeciye kaptırdıysa o ülkede adalet yoktur. Zalimin yanında durmayın harama ortak olmayın. Harama ortak olanın sonu ne olur siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu hükümete destek vermek harama ortak olmak zalimin yanında olmak demektir. Hiçbir cümleme yanlıştır demiyorlar. Savcılar harekete geçsin diyorlar. Benim gözümü korkutamazsınız sizin feriştahınız gelse gözümü korkutamazsınız. Tefeciye yakayı kaptıran bir iktidardan hayır gelmez” şeklinde konuştu.

“FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı Saray’da oturan zattır”

Konuşmasında eleştirisini artıran CHP Lideri Kılıçdaroğlu, OHAL’in uzatılacağını ve bunun yeni mağduriyetler doğuracağını savundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

“Darbe girişimi oldu, OHAL ilan ettiler. FETÖ’cülerle mücadele edeceğiz dediler, bugün yine OHAL uzatılmış. Muhalifler için, aksi düşünceyi dile getirenler için, bizim için OHAL ilan ediyorlar. Esnafın, çiftçinin, sanayicinin, TOBB’un sesini kesmek için OHAL ilan ediyoruz diyorlar. FETÖ’nün baklavacı ayağı, taşeron işçi ayağı, esnaf, sanayici, gariban ayağını buldular siyasi ayağı yok. Var arkadaşlar var, FETÖ’nün 1 numaralı siyasi ayağı Saray’da oturan zattır. Ne istediniz de vermedik diyen zattır. Gücün garibana yetiyor. 10 binlerce kişinin işine son verdiler ekmediğinden ettiler ağaç kökü yesin dediler. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD’den ne farkı var bunların. Düne kadar IŞİD’e destek veriyorlardı. Parası olan, dayısı, siyasi gücü olan içeriden çıktı. Kim içeride, garibanlar, gazeteciler, milletvekilleri, doktorlar. Sadece doğruları söyledikleri için içeride. O nedenle 1 milyona yakın mağdur oluşturdular. Bizim görevimiz zalime karşı tavır takınmak, mazlumun yanında olmaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçıların sınıra gittiği eleştirisini yineleyen Kılıçdaroğlu, iktidarı şehit kanı üzerinden siyaset yapmakla itham etti. Kılıçdaroğlu, “Sana elli kez söyledik Ortadoğu bataklığına girme diye. Afrin’e asker gönderdik, 52 şehidin kanı kurumadan klarnetle eğlenmeye gidiyorlar. Ben bunu söyledim. Onların kanı üzerinden siyaset yapmak alçaklıktır. Onların kanı kurumadan oturacaksın davul zurna klarnet eğlenmeye gideceksin. Garibanın kanı üzerinden siyaset yapacaksın kendi çocuklarını askere göndermeyeceksin” şeklinde konuştu.