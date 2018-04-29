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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "(CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili) Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekle

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "(CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili) Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler."


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Anahtar Kelimeler:
15 milletvekili CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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