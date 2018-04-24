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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

IHAAW135148-SIY/24-04-2018 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. 24.04.2018 13:51:48 TSI NNNN

IHAAW135148-SIY/24-04-2018

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.

24.04.2018 13:51:48 TSI
NNNN

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