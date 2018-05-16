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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gönül isterdi ki bu katliam karşısında dünya ayağa kalksın. Kısık seslerle bu protestolar yapılıyor, kısık seslerle. Arap dünyası... Kendi içinde birlik olmayan Arap dünyası, birbirini yiyen Arap dünyası, birbirini g

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 05:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gönül isterdi ki bu katliam karşısında dünya ayağa kalksın. Kısık seslerle bu protestolar yapılıyor, kısık seslerle. Arap dünyası... Kendi içinde birlik olmayan Arap dünyası, birbirini yiyen Arap dünyası, birbirini gırtlaklayan Arap dünyası, egemen güçlerin oyununa gelen Arap dünyası... Bir araya gelip Filistin'e sahip çıkamıyorlar. Bundan daha büyük bir ayıp tarihte yoktur. Biz sahip çıkarken, onlar bizim kadar sahip çıkamıyorlar. Kendi vatanını savunan insanlar katledilirken kısık seslerle protesto bizim içimize sindireceğimiz bir tepki şekli değildir."

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