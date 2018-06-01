CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Meral Akşener, Millet İttifakı üyelerine 24 Haziran seçiminin ardından parlamenter sisteme yeni dönülmesi için yol haritası hazırlanması amacıyla randevu talep etmişti. İlk randevu pazartesi günü Kılıçdaroğlu ile gerçekleşecek.
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