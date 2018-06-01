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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 21:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Pazartesi saat 11.30'da bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Meral Akşener, Millet İttifakı üyelerine 24 Haziran seçiminin ardından parlamenter sisteme yeni dönülmesi için yol haritası hazırlanması amacıyla randevu talep etmişti. İlk randevu pazartesi günü Kılıçdaroğlu ile gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sizi gidi yıkımcılar ... Allah size fırsat vermesin
bermude şer üçgeni iş toplantısı yapacaklar ülkeyi batırma planlarını görüşecekler.
Demedi demen akşener c.baskanligi adayligindan cekilmesi istenecek. Oyun içinde oyun var. Korku sardi bunlari
Gayet de normal ... Millet ittifakı bir olup, diri oldukça, saray ittifakı telaşlanıyor... Başbakan Ordu ve Giresun Mitinglerinde kırmızı kart gördü... Telaş büyük. YSK yandaş medyaya seçim yasaklarında RÜTÜK engelini kaldırdı... 24 Haziran meclis çoğunluğunu alan Millet İttifkı, 8 Temmuz'da demokrasiyi taçlandıracaktır.
eee yumurta dayandı... ;)
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