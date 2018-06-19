CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hangi kimlik ve siyasi görüşten olursa olsun herkesin teröre karşı tek yürek olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

İzmir’in Türkiye’nin göz bebeği, her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği, insan haklarına saygılı, doğayı koruyan, tarım, üniversite, sanayi, turizm ve edebiyat kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mayın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, şehit ailesinin Torbalı ilçesinde bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı tek yürek olmak zorundayız. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun eğer insan olarak önemli bir adım atacaksak atacağımız en önemli adım teröre karşı ortak tavır takınmaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, terörü her ortamda şiddetle lanetlediklerini, lanetlemeyi sürdüreceklerini dile getirerek, şöyle devam etti: