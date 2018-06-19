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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu (1): - "Teröre karşı tek yürek olmak zorundayız. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun eğer insan olarak önemli bir adım atacaksak atacağımız en önemli adım teröre karşı ortak tavır takınmaktır"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hangi kimlik ve siyasi görüşten olursa olsun herkesin teröre karşı tek yürek olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

İzmir’in Türkiye’nin göz bebeği, her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği, insan haklarına saygılı, doğayı koruyan, tarım, üniversite, sanayi, turizm ve edebiyat kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mayın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, şehit ailesinin Torbalı ilçesinde bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı tek yürek olmak zorundayız. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun eğer insan olarak önemli bir adım atacaksak atacağımız en önemli adım teröre karşı ortak tavır takınmaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, terörü her ortamda şiddetle lanetlediklerini, lanetlemeyi sürdüreceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terör başımızın belasıdır ve ortak mücadele etmek zorundayız. Bütün şehitlerimize, ailelerine, gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Şehitler arasında ayrım olmaz, gaziler arasında ayrım olmaz. O ayrımı yapanlar asla vatansever değildir. Bütün şehitlerin başımızın üzerinde yeri vardır diyoruz. Şehit ve gaziler arasında ayrım yapılmasını doğru bulmuyoruz."

- Hemşehri derneklerinin temsilcilerine seslendi

Buluşmada hemşehri derneklerinin temsilcilerinin de bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Trakya'nın, Balkanlar'ın tarihinde büyük acılar, dramlar olduğunu, oradan insanların Türkiye'ye geldiğini, kültürlerini ve müziklerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

"Onlar bu ülkenin bütün alanlarında yer aldılar, onları her ortamda saygıyla karşılıyorum. Milletvekili, bakan oldular, esnaf ve sanatkar oldular." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Onları ayrım olmaksızın kucakladık, biz kendilerine şükran borçluyuz. Yılların baskısına rağmen, bütün baskılara rağmen asla kültürlerinden, inançlarından kopmadılar. Osmanlı'dan bu yana dik ve onurlu duruşlarını sergilediler. O nedenle biz Balkanlar'da yaşayanlar için de göç edenler için de saygımızı eksik etmedik. Saygı sevgimizi gönderiyoruz." dedi.

- Muhtarlara yönelik projeler

CHP olarak muhtarların var olan sorunlarını çözmeyi ve onlar için neler düşündüklerini toplumun önüne koyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Muhtarları güçlendirmemiz lazım. Yasal olarak güçlendireceğiz. 100'den fazla kanunda muhtarın adı geçer ama kimse bilmez. Yapılacak temel iş; muhtarlık temel kanun tasarısı hazırladık. Allah nasip eder sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur, Millet İttifakı çoğunluğu alırsa ve biz muhtarlar için yeni bir tarihi başlatırız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, muhtarların çalışma alanı, yanında çalışacak personel, seçim pusulası, mahalleyi ilgilendiren kararlara katılım hakkı gibi konuları da ele alacaklarını kaydetti.

Bütün sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla yapılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Hakkını arıyorsan, hukukunu arıyorsan bu ülkede samimi olarak muhtarlık yapacaksan oyunu CHP'ye vereceksin kardeşim, bu kadar açık söylüyorum." dedi.

(Sürecek)

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu STK

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