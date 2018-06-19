CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasiyi savunuyoruz, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye'den yanayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlarla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

Demokrasiyi güçlendirmek için muhtarların oylarına talip olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki muhtarları gerçek anlamda demokrasinin temel taşı yapmak için oylarınıza talibiz. Hamasetle oy istemiyoruz, neyi nasıl yapacağımızı toplumun önüne koyuyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, STK'ların toplumdaki ve demokrasideki rolünü anlattı.

STK'lar güçlendikçe demokrasinin güçleneceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Demokrasiyi savunan ve onun gereklerini yerine getiren bir partiyiz. Siyasette rakibimiz olan bir partiye 'seçimlere giremesin' diye kumpas kurulduğunda 15 milletvekili vererek o kumpası bozan bir partiyiz. Siyasi partileri seçime sokmamak için her türlü yolu denediler. Biz demokrasiyi savunuyoruz, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye'den yanayız."