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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu: (2) -"Biz demokrasiyi savunuyoruz, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye'den yanayız" - "Bizim belediye başkanlarımız harcadığı her kuruşun hesabını millete verir. Bu para belediye başkanın parası değil, toplanan vergiler ve merkezi hükümetten gelen paradır. Bu paranın hesabını vermek kaçınılmazdır"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasiyi savunuyoruz, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye'den yanayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlarla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

Demokrasiyi güçlendirmek için muhtarların oylarına talip olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki muhtarları gerçek anlamda demokrasinin temel taşı yapmak için oylarınıza talibiz. Hamasetle oy istemiyoruz, neyi nasıl yapacağımızı toplumun önüne koyuyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, STK'ların toplumdaki ve demokrasideki rolünü anlattı.

STK'lar güçlendikçe demokrasinin güçleneceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Demokrasiyi savunan ve onun gereklerini yerine getiren bir partiyiz. Siyasette rakibimiz olan bir partiye 'seçimlere giremesin' diye kumpas kurulduğunda 15 milletvekili vererek o kumpası bozan bir partiyiz. Siyasi partileri seçime sokmamak için her türlü yolu denediler. Biz demokrasiyi savunuyoruz, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye'den yanayız."

Türkiye'de sendikaların özellikle 12 Eylül 1980 darbesi sonrası ciddi şekilde kan kaybettiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu kuruluşları güçlendireceklerini ve sosyal güvenlik alanlarında ortaya çıkan haksızlıklara itiraz edebilecek konuma getireceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de her türlü emeğin ve alın terinin karşılığını vereceklerini söyledi.

CHP'nin "elitlerin partisi" diye eleştirildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, taşeron işçiler sorununu ilk olarak CHP'nin dile getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de oldukça yaygın olan hemşehri derneklerine büyük görevler düştüğüne değinen Kılıçdaroğlu, meslek kuruluşlarının da zor koşularda görev yaptığını aktardı.

Her inanca, her kimliğe, her yaşam tarzına saygıları olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçi, emekli, sanayici, esnaf ve sanatçı memnun değil. Bütün bunlar alınteri dökerek para kazanmak isteyenler. Hepsi üretici ama bir sınıf var, hiç çalışmaz o sınıfın adı rantiye sınıfı. İktidar 16 yıldır rantiye sınıfına hizmet ediyor. 1923-2002 yılları arasında gelen bütün hükümetlerin harcadığı 713 milyar dolar. Son 14 yılda yani AK Parti hükümetlerinde ise 2 trilyon 94 milyar dolar. Nereye harcadılar bu parayı? Bunun hesabını sormak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Danıştay üyesi hakimin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Hükümete, gerçekleştirilen projelerin maliyetini sorduklarında tepkiyle karşılaştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Harcanan parayı sorunca 'CHP yola, köprüye karşı' diyorlar. Biz yol ve köprü yapılmasına karşı değiliz. Bizim belediye başkanlarımız harcadığı her kuruşun hesabını millete verir. Bu para belediye başkanın parası değil, toplanan vergiler ve merkezi hükümetten gelen paradır. Bu paranın hesabını vermek kaçınılmazdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların sorularını yanıtladı.

(Bitti)

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