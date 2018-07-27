CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'yi açık açık tehdit etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Trump'ın mesajlarına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Trump ve ekibinin ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları, müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…" ifadelerini kullandı.
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